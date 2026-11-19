Еще два нефтяных танкера попали под обстрелы в Ормузском проливе неподалеку от побережья Омана. В результате атак член экипажа одного из судов считается пропавшим без вести.
Об этом британское Агентство морских торговых операций UKMTO сообщает в соцсети Х.
«UKMTO получило запоздалое сообщение об инциденте с танкером в 6 морских милях к северу от Хасаба, портового города на крайнем севере Омана. Судно во время транзита через Ормузский пролив было поражено снарядом, который повредил машинное отделение», – говорится в сообщении.
Отмечается, что атаки были совершены в среду, 18 ноября, тогда как информации о жертвах среди членов экипажа или ущербе для окружающей среды пока нет. Агентство проводит расследование.
При этом еще один похожий инцидент произошел ранее в 13 морских милях к северу от Хасаба, когда нападению подвергся другой танкер, пытавшийся пройти через Ормузский пролив.
По данным UKMTO, в результате атаки на судне произошел пожар, который быстро потушили, однако один из членов экипажа считается пропавшим без вести, его поиски продолжаются.
На данный момент названия танкеров и порты их приписки не разглашаются. UKMTO также не уточняет, кто именно стоит за нападениями.
Напомним, в конце сентября нефтяной танкер, шедший через Ормузский пролив, был атакован неизвестным снарядом, тогда ранения получили двое членов экипажа.
А позже восемь морских пехотинцев США пострадали в результате удара иранской противокорабельной ракеты по судну в Ормузском проливе.
Перед этим Иран передал США «конкретный» семидневный план, предусматривающий открытие Ормузского пролива и возобновление переговоров по ядерной программе. По данным СМИ, президент США Дональд Трамп предложение отклонил.
А недавно Тегеран предложил США открыть Ормузский пролив еще при одном условии.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»