Еще два нефтяных танкера попали под обстрелы в Ормузском проливе неподалеку от побережья Омана. В результате атак член экипажа одного из судов считается пропавшим без вести.

Об этом британское Агентство морских торговых операций UKMTO сообщает в соцсети Х.

16 ноября 2026, 10:33 Украина в обмен на Ормузский пролив: СМИ узнали, какую сделку могут заключить Трамп, путин и Си Трамп, путин и Си могут обсудить соглашение по Украине и Ормузскому проливу. США могут усилить давление на Киев в обмен на помощь россии и Китая в урегулировании конфликта с Ираном.

«UKMTO получило запоздалое сообщение об инциденте с танкером в 6 морских милях к северу от Хасаба, портового города на крайнем севере Омана. Судно во время транзита через Ормузский пролив было поражено снарядом, который повредил машинное отделение», – говорится в сообщении.

Отмечается, что атаки были совершены в среду, 18 ноября, тогда как информации о жертвах среди членов экипажа или ущербе для окружающей среды пока нет. Агентство проводит расследование.

При этом еще один похожий инцидент произошел ранее в 13 морских милях к северу от Хасаба, когда нападению подвергся другой танкер, пытавшийся пройти через Ормузский пролив.

По данным UKMTO, в результате атаки на судне произошел пожар, который быстро потушили, однако один из членов экипажа считается пропавшим без вести, его поиски продолжаются.

На данный момент названия танкеров и порты их приписки не разглашаются. UKMTO также не уточняет, кто именно стоит за нападениями.

Напомним, в конце сентября нефтяной танкер, шедший через Ормузский пролив, был атакован неизвестным снарядом, тогда ранения получили двое членов экипажа.

А позже восемь морских пехотинцев США пострадали в результате удара иранской противокорабельной ракеты по судну в Ормузском проливе.

Перед этим Иран передал США «конкретный» семидневный план, предусматривающий открытие Ормузского пролива и возобновление переговоров по ядерной программе. По данным СМИ, президент США Дональд Трамп предложение отклонил.

А недавно Тегеран предложил США открыть Ормузский пролив еще при одном условии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.