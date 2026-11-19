Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении начальника следственного отдела управления Службы безопасности Украины в Полтавской области Александра Поппы, следователя этого же отдела Сергея Геращенко и адвоката Вячеслава Делии в рамках дела о 110 тысячах долларов неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба САП, но не указывает фамилии фигурантов.

По информации «Слово и дело» из собственных источников, речь идет именно об этих лицах. Как известно, антикоррупционный суд арестовал Поппу. Альтернативой ему определили 5 млн грн залога.

«Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт по делу в отношении начальника следственного отдела УСБУ в Полтавской области, его подчиненного и адвоката. Их в апреле текущего года разоблачили на получении неправомерной выгоды. Действия работников СБУ квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины, адвоката – по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины. Кроме того, адвокату дополнительно инкриминировано мошенничество и подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды судье», – информирует прокуратура.

Напомним, по версии следствия, работники СБУ при посредничестве адвоката требовали 110 тысяч долларов от владельца предприятия. Взамен они обещали обеспечить заключение соглашения о признании виновности с директором этого предприятия, в отношении которого расследуется уголовное производство по факту поставки в рф оборудования через подставные фирмы в Казахстане (ч. 4 ст.111-1 УК Украины). Также обещали прекратить уголовное преследование. В частности, не обращаться в суд с ходатайством о содержании под стражей и аресте имущества его общества.

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