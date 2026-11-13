«Никаких заложников и погибших»: в МВД раскрыли детали столкновений в Петропавловской Борщаговке

Министр внутренних дел Иван Выговский опроверг информацию о якобы 40 заложниках и погибшем во время столкновений в Петропавловской Борщаговке 2 ноября. По его словам, правоохранители не допустили пострадавших во время акции. В то же время Нацгвардия уже завершила служебное расследование событий, а 13 участникам беспорядков объявили подозрения.

Об этом Выговский сообщил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает РБК-Украина.

3 ноября 2026, 13:36 Инцидент в Петропавловской Борщаговке: что нужно изменить в возвращении военных после СОЧ Военный адвокат Роман Лихачёв объяснил, как законно возвращать военнослужащих после СОЧ к службе, почему их пребывание в резервных батальонах затягивается на месяцы и какие изменения в законодательство необходимы.

По словам министра, помещение, вокруг которого возникли столкновения, официально использовала Национальная гвардия Украины. Он также опроверг сообщения о якобы захвате 40 заложников и гибели человека.

«Во-первых, указанное помещение официально использовалось Национальной гвардией. Во-вторых, никаких 40 заложников, как и погибшего, конечно, там не было. В-третьих, полицейские и гвардейцы сработали профессионально. Мы не допустили пострадавших, тем более погибших, во время акции», – сказал Выговский.

В то же время министр отметил, что Государственное бюро расследований продолжает досудебное расследование относительно условий пребывания военнослужащих в помещении.

По его словам, Национальная гвардия уже завершила собственное служебное расследование, а собранные материалы передадут в ГБР.

«Вчера Национальная гвардия Украины завершила служебное расследование. Все материалы будут направлены в ГБР для приобщения к материалам уголовного производства и дачи правовой оценки действиям нацгвардейцев», – рассказал министр.

Отдельно Выговский подчеркнул, что правоохранители дадут правовую оценку действиям участников беспорядков, в частности повреждению транспорта, призывам перевернуть автобус и бросанию камней в правоохранителей.

По данным МВД, установлено более 160 участников акции, более 20 из них принимали активное участие в беспорядках. 13 лицам уже сообщили о подозрении.

Напомним, по состоянию на 12 ноября Служба безопасности Украины и Нацполиция задержали 13 участников столкновений в Петропавловской Борщаговке, которые произошли 2 ноября. В частности, одна из подозреваемых использовала фейковое удостоверение медика.

Ранее Соломенский районный суд Киева отправил Валентину Молодую под стражу на два месяца без права на залог. По версии следствия, именно она приехала на машине скорой помощи к дому в Петропавловской Борщаговке и заявила об удерживании и пытках мобилизованных мужчин. А впоследствии меру пресечения избрали водителю автомобиля Виктору Ену.

Также суд избрал меру пресечения 22-летней Валерии Ладыке, четвертой подозреваемой по делу о беспорядках под Киевом.

Сообщалось, что Служба безопасности Украины установила около ста человек, которые находились на месте столкновений в Петропавловской Борщаговке и принимали участие в организации событий.

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