По состоянию на утро четверга, 19 ноября, в пяти областях Украины зафиксированы обесточивания из-за вражеских ударов по энергообъектам. В четырех регионах вынужденно применяют аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщают пресс-службы Укрэнерго и Минэнерго.

17 ноября 2026, 11:42 Энергетика Украины во время новых атак: выдержит ли система повторные удары по регионам Эксперт Геннадий Рябцев объяснил, какие регионы наиболее уязвимы к повторным ударам по энергетике, каких резервов не хватает общинам и достаточно ли зимней помощи ЕС.

Как отмечается, абоненты в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Николаевской и Сумской областях частично остались без света из-за атак рф. При этом из-за повреждения энергетического оборудования аварийные отключения сейчас действуют в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Стоит отметить, что 19 ноября в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности – графики ограничения мощности.

По словам первого заместителя министра энергетики Артема Некрасова, возврат к прогнозируемым графикам произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме.

«Ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения. Однако повторные атаки существенно усложняют работы. Враг целенаправленно атакует энергообъекты, в частности, те, на которых ремонтные работы уже почти завершены», – заявил представитель ведомства.

В частности, на Черниговщине во время выполнения служебных обязанностей бригада энергетиков дважды подверглась вражеским атакам, обошлось без пострадавших.

Напомним, в Минэнерго сообщили о более чем 1000 российских ударов по энергетике с сентября. В ряде областей действуют аварийные и почасовые отключения света.

Как известно, сегодня в ДТЭК заявили о запуске чат-бота для быстрого реагирования на аварии в энергетике.

Также по данным социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» – три четверти киевлян сидят без света более 4 часов в сутки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.