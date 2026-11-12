Инцидент в Петропавловской Борщаговке: задержаны 13 участников беспорядков

По состоянию на 12 ноября Служба безопасности Украины и Нацполиция задержали 13 участников столкновений в Петропавловской Борщаговке, которые произошли 2 ноября. В частности, одна из подозреваемых использовала фейковое удостоверение медика.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

3 ноября 2026, 13:36 Инцидент в Петропавловской Борщаговке: что нужно изменить в возвращении военных после СОЧ Военный адвокат Роман Лихачёв объяснил, как законно возвращать военнослужащих после СОЧ к службе, почему их пребывание в резервных батальонах затягивается на месяцы и какие изменения в законодательство необходимы.

Как отмечается, следователи совместно с правоохранителями провели 14 дополнительных обысков в рамках расследования событий в Петропавловской Борщаговке, всего на данный момент задержаны 13 активных участников беспорядков. По данным СБУ, семерым задержанным суд уже избрал меры пресечения в виде содержания под стражей.

«Среди задержанных – 18-летний уроженец Запорожской области, который четыре с половиной года провел на временно оккупированной территории Украины, а несколько месяцев назад переехал на Киевщину», – говорится в сообщении.

По данным СБУ, следствие установило, что юноша бил кувалдой по автомобилю патрульной полиции и автобусу Нацгвардии.

«Еще двое фигурантов – 22-летняя местная безработная и 21-летний строитель из Ровенской области. Они участвовали в блокировании проезда, повреждении автобуса НГУ и призывали к повреждению спецтранспорта», – заявила пресс-служба.

В ходе расследования СБУ установила, что организацией инцидента занималась местная жительница, которая представлялась работницей частного медицинского учреждения и использовала поддельное удостоверение врача-хирурга, призывая людей штурмовать временный пункт военных.

Как отмечается, проверка показала, что фигурантка не получала соответствующего медицинского образования, а Министерство здравоохранения не выдавало ей удостоверение врача.

При этом еще шестерым задержанным Нацполиция сообщила о подозрении в хулиганстве и сопротивлении правоохранителям. Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства событий и роль каждого из участников.

Как известно, в результате столкновений в Петропавловской Борщаговке на Киевщине пострадали 16 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Все они получили легкие повреждения.

Напомним, ранее Соломенский районный суд Киева отправил Валентину Молодую под стражу на два месяца без права на залог. По версии следствия, именно она приехала на машине скорой помощи к дому в Петропавловской Борщаговке и заявила об удерживании и пытках мобилизованных мужчин. А впоследствии меру пресечения избрали водителю автомобиля Виктору Ену.

Также суд избрал меру пресечения 22-летней Валерии Ладыке, четвертой подозреваемой по делу о беспорядках под Киевом.

Сообщалось, что Служба безопасности Украины установила около ста человек, которые находились на месте столкновений в Петропавловской Борщаговке и участвовали в организации событий.

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