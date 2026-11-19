В США предъявили обвинения гражданину россии Игорю Д'ю, которого подозревают в шпионаже за сотрудниками американской технологической и оборонной компании, поставляющей вооружение Украине. По данным следствия, мужчина действовал по указаниям российских кураторов, следил за работниками предприятия и собирал их личные данные.

Об этом сообщило Министерство юстиции США.

8 апреля 2026, 01:38 Российские спецслужбы шпионили через роутеры за гражданами Евросоюза, США и Украины – СБУ СБУ совместно с западными спецслужбами разоблачили масштабный шпионаж россиян за гражданами Евросоюза, США и Украины через хакнутые Wi-Fi роутеры.

По данным американских правоохранителей, летом 2026 года россиянин незаконно попал в США, чтобы выполнять тайные задания против сотрудников крупной технологической и оборонной компании, офис которой расположен в Пало-Альто, штат Калифорния.

Следствие установило, что мужчину завербовали через мессенджер Telegram. Его кураторы обеспечивали его деньгами, оборудованием и инструкциями. Они объясняли, что он работает на «родину», а информацию о компании необходимо собирать из-за того, что она поставляет оружие, которое Украина использует в войне против россии.

В июне 2026 года подозреваемый отправился из Стамбула в Мехико, откуда с помощью сообщников незаконно пересек американскую границу. После прибытия в США россиянину поручили приобрести ноутбуки, телефоны, сетевое оборудование и программное обеспечение для удаленного доступа.

В частности, он должен был посещать кофейню вблизи офиса компании, устанавливать личности ее работников и фотографировать экраны их ноутбуков. Также мужчина оставлял собственный ноутбук в определенных местах вблизи предприятия, чтобы его кураторы могли дистанционно подключаться к устройству и пытаться получить информацию.

Впоследствии задания россиянина расширились до слежки за сотрудниками компании и их жильем. Он искал в интернете домашние адреса работников, в частности одного из руководителей предприятия.

3 сентября подозреваемый почти 50 километров преследовал сотрудницу компании на автомобиле Lexus. Женщина пыталась оторваться от преследователя, меняя маршрут, однако мужчина продолжал ехать за ней, нарушая правила дорожного движения.

Опасаясь за собственную безопасность, она позвонила в службу 911. По рекомендации диспетчера женщина направилась в полицейский участок Сан-Франциско. Преследование прекратилось только после того, как она обратилась к правоохранителю.

Следователи также установили, что россиянин следил за другими работниками компании.

Кроме того, подозреваемый использовал поддельные документы, чтобы скрыть свою личность. Правоохранители перехватили две международные посылки, в которых обнаружили фальшивое удостоверение личности Калифорнии, измененный американский паспорт и карточку социального страхования на вымышленное имя Хьюго Лэндри Джонс.

После того как полиция Пало-Альто связалась с мужчиной из-за преследования сотрудницы компании, он сменил автомобиль, получил новый номер телефона и по указанию кураторов выехал в город Рино, штат Невада. Впоследствии он вернулся в район залива Сан-Франциско, чтобы продолжить выполнение заданий.

В октябре агенты ФБР провели обыски в жилище подозреваемого в Восточном Пало-Альто. Там изъяли около 18 тысяч долларов наличными, два ноутбука, два iPhone, два российских паспорта, сетевое оборудование и поддельные документы.

Также правоохранители нашли блокнот с десятью записанными от руки адресами, значительная часть которых принадлежала работникам компании. Кроме того, следователи обнаружили детальные досье по меньшей мере на трех сотрудников, которые содержали их личные данные, информацию о родственниках, образовании, карьере, а также оценки сильных и слабых сторон.

В Министерстве юстиции США заявили, что речь идет о вероятной операции, организованной при поддержке российского государства против работников американской оборонной компании из-за ее помощи Украине.

«Мы не допустим никаких попыток иностранных правительств или других структур превратить Кремниевую долину в базу для иностранных разведывательных операций», – подчеркнул федеральный прокурор Северного округа Калифорнии Крейг Миссакян.

Россиянину предъявили четыре обвинения: сговор с целью деятельности в качестве агента иностранного правительства, незаконная деятельность в качестве иностранного агента без уведомления американских властей, преследование и мошенничество с документами.

По самому тяжкому из пунктов обвинения ему грозит до 10 лет заключения. Наказания по другим статьям предусматривают до пяти лет лишения свободы и штрафы.

Первое судебное заседание по делу состоялось 2 ноября. С тех пор подозреваемый находится под стражей. Следующее заседание назначено на 24 ноября.

Напомним, недавно украинские и западные спецслужбы разоблачили масштабную кибероперацию россии, которая вела разведывательную деятельность, шпионя за гражданами ЕС, США и Украины через «хакнутые» Wi-Fi роутеры.

Также накануне стало известно, что правительственные сети Болгарии почти пять лет находились под контролем международных хакеров. За это время злоумышленники похитили по меньшей мере 130 ГБ данных – объем информации эквивалентен более чем 62 миллионам страниц документов.

А в июле СМИ выяснили, что Кремль в течение 18 месяцев шпионил за ядерными объектами более десяти стран Европы. В рамках масштабной, скоординированной Москвой кампании, с кораблей «теневого флота» рф запускались дроны в Великобритании, Франции, Бельгии и Нидерландах.

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