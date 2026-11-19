Европейский Союз запретил организациям, зарегистрированным в россии, и людям, проживающим на её территории, принимать участие в программе Erasmus+. Ограничения распространяются на все направления программы, в частности образовательные обмены для студентов и преподавателей.

Об этом говорится в обновлённом руководстве программы Erasmus+, опубликованном на официальном сайте Европейской комиссии.

18 ноября 2026, 11:40 ЕС готовит запрет на въезд для россиян, которые воевали против Украины – Bloomberg ЕС планирует запретить въезд россиянам, которые воевали против Украины. Ограничения войдут в 22-й пакет санкций, который планируют принять в декабре.

Согласно документу, россия остаётся в перечне третьих стран, которые не ассоциированы с программой Erasmus+. В то же время в примечании к перечню указано, что организации, расположенные в рф, и физические лица, проживающие на её территории, не могут принимать участие ни в одном из мероприятий программы в какой-либо роли.

Таким образом, ограничения касаются не только студенческих обменов, но и других образовательных, молодёжных и спортивных проектов, финансируемых в рамках Erasmus+.

В документе также отмечается, что участие в программе должно соответствовать ценностям Европейского Союза, в частности принципам демократии, свободы, верховенства права и уважения прав человека.

Erasmus+ – это программа Европейского Союза, направленная на поддержку образования, профессиональной подготовки, молодёжи и спорта.

Она предоставляет студентам возможность учиться за границей, а преподавателям и работникам образовательных учреждений – принимать участие в международных обменах, стажировках и совместных проектах. Программа также финансирует сотрудничество между университетами, образовательными организациями и молодёжными учреждениями разных стран.

Напомним, накануне СМИ писали о том, что Европейский Союз планирует запретить въезд на свою территорию российским военным, принимавшим участие в боевых действиях в Украине. Соответствующие ограничения должны стать ключевым элементом нового, 22-го пакета санкций против россии.

Также стало известно, что Чехия официально отказалась допускать российских спортсменов в страну на соревнования. В частности, страна откажет хоккеисткам сборной россии в визах на молодёжный Чемпионат мира среди женских команд.

Кроме того, восемь стран, среди которых Чехия, Финляндия, Дания, Швеция, Франция, Австрия, Норвегия и Латвия заявили об отказе выходить на матчи против российской хоккейной сборной, несмотря на разрешение Спортивного арбитражного суда.

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