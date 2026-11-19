В ночь на 19 ноября в российском Татарстане прогремели взрывы в районе нефтеперекачивающей станции «Калейкино», расположенной примерно в 1300 км от Украины.

Об этом сообщают российские СМИ.

19 ноября 2026, 03:58 Украинские удары по НПЗ вынудили россию рекордно увеличить импорт бензина – FT В октябре морской импорт бензина в россию достиг 390 тысяч тонн. Из-за украинских ударов по НПЗ Москва наращивает закупки топлива за рубежом.

Как отмечается, жители Альметьевска зафиксировали яркие вспышки вблизи села Калейкино, где расположена одноименная нефтеперекачивающая станция. Она размещена примерно в 5–8 км от города.

OSINT-аналитики, изучив обнародованные видеозаписи, пришли к выводу, что станция могла подвергнуться атаке и быть поражена. Косвенным подтверждением этого являются сообщения местных жителей о том, что в направлении объекта выдвинулись машины скорой помощи и пожарная техника.

Перед этим в Татарстане объявили ракетную и дроновую опасность, а также временно закрыли аэропорты. На данный момент официального подтверждения поражения станции вследствие новой атаки нет.

«Калейкино» – одна из ключевых нефтеперекачивающих станций российской системы магистральных нефтепроводов, входящая в структуру «Транснефть – Прикамье».

На станции смешиваются потоки нефти разных сортов из Западной Сибири, Татарстана, Удмуртии и Башкортостана. Объект обеспечивает поддержание давления в трубопроводах и распределение сырья, в частности для системы нефтепровода «Дружба».

Напомним, НПС «Калейкино» уже атаковали 23 февраля. Тогда СБУ сообщила об ударе дальнобойными беспилотниками по объекту.

Также позже сообщалось, что российская компания «Транснефть» сократила прием нефти на 250 тысяч баррелей в день после атаки украинских дронов на станцию «Калейкино» в Татарстане.

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