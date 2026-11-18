Чехия официально отказалась допускать российских спортсменов в страну на соревнования. В частности, страна откажет хоккеисткам сборной россии в визах на молодежный Чемпионат мира среди женских команд.

Об этом сообщает министр внутренних дел Чехии Лубомир Метнар, которого цитирует издание Сeskenoviny.

9 июля 2026, 10:55 «Аморальная капитуляция»: что означает допуск спортсменов рф к международным соревнованиям МОК снял ограничения с российских спортсменов. Это может позволить рф использовать спортивные соревнования для продвижения своей пропаганды.

Соответствующее заявление Метнар сделал после встречи с руководством Чешского хоккейного союза, который ранее принял решение бойкотировать матчи с хоккеистами из рф, где обсуждалось участие российских команд в чемпионатах мира.

«Российским спортсменкам будет отказано в посещении чешской территории», – заявил министр.

По его словам, даже при наличии визы, выданной другой европейской страной, россиянам не разрешат въехать в Чехию. Руководство Чешского хоккейного союза также проинформирует Международную федерацию хоккея (IIHF) об отказе в выдаче виз российским спортсменкам.

Генеральный секретарь хоккейной ассоциации Ян Черны отметил, что между ведомством и ассоциацией достигнута договоренность для обеспечения безопасности проведения турнира.

МИД Чехии также обратилось к руководителям дипломатических служб ЕС с призывом не выдавать визы российским хоккеистам для участия в спортивных соревнованиях.

Стоит отметить, что Молодежный чемпионат мира 2027 среди женских команд пройдет в чешском городе Острава с 8 по 16 января 2027 года.

Как известно, Хоккейная сборная российской федерации не выступит на молодежном чемпионате мира U-20, который в конце 2026 года будет принимать Канада.

Недавно Международная федерация хоккея (IIHF) обжаловала решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который разрешил российским сборным вернуться на пять чемпионатов мира. Причиной стали вероятные нераскрытые связи арбитров с россией.

Напомним, россия должна была заменить Норвегию в обновленном составе участников молодежного чемпионата мира по хоккею. В то же время Швейцария заявила, что будет бойкотировать матч против российской сборной.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал решение CAS о возвращении российских хоккейных сборных на чемпионаты мира 2027 года. Он призвал отменить это решение и запретить российским игрокам въезд в страны, которые будут принимать соревнования.

В свою очередь восемь стран, среди которых Чехия, Финляндия, Дания, Швеция, Франция, Австрия, Норвегия и Латвия, заявили об отказе выходить на матчи против российской хоккейной сборной, несмотря на разрешение Спортивного арбитражного суда.

А накануне стало известно, что Норвегия ограничила въезд в страну российским и белорусским спортсменам, а также решила не допускать их к соревнованиям независимо от того, под каким флагом они выступают.

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