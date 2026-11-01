«Пачкает лед украинской кровью»: Сибига осудил допуск россиян на ЧМ по хоккею

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал решение Спортивного арбитражного суда (CAS), разрешившего возвращение российских хоккейных сборных на чемпионаты мира 2027 года. Он призвал отменить это решение и запретить российским игрокам въезд в другие страны.

Об этом Сибига написал в соцсети X.

25 октября 2026, 15:56 Международная федерация тяжелой атлетики разрешила провести ЧМ-2030 в россии Москва примет чемпионат мира по тяжелой атлетике в 2030 году. Это будет первое соревнование такого масштаба в олимпийском виде спорта на территории россии с начала полномасштабного вторжения в Украину.

По словам министра, возвращение российских сборных на международные соревнования неприемлемо, поскольку россия продолжает войну против Украины и наносит удары по украинским городам.

«Позволяя российскому хоккею вернуться, CAS пачкает лед украинской кровью. Россия не прекратила войну. Она продолжает убивать украинцев и постоянно атаковать наши города. Что же изменилось, чтобы оправдать возвращение ее национальных хоккейных сборных на международные соревнования?» – заявил Сибига.

Он подчеркнул, что допуск российских команд к чемпионатам мира под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) придаст москве международную легитимность, к которой она стремится.

Глава МИД призвал международное спортивное сообщество и партнеров Украины выступить против возвращения россии на международные соревнования.

«Никаких отношений как ни в чем не бывало, пока россия ведет войну против Украины», – подчеркнул министр.

Сибига также призвал отменить решение CAS, а правительства других стран – запретить российским хоккеистам въезд на свою территорию.

Напомним, 30 октября Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию Федерации хоккея россии и отменил решение IIHF о недопуске российских сборных к пяти чемпионатам мира 2027 года. Речь идет о мужском, женском, молодежном и двух юниорских турнирах U18.

Международная федерация хоккея выразила несогласие с решением суда, подчеркнув, что отстранение российских команд было необходимо для безопасности участников соревнований. При этом IIHF заявила, что выполнит решение CAS, однако возвращение сборных потребует изменений в расписании, организации турниров, логистике и мерах безопасности.

Ранее сообщалось, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) определила москву местом проведения чемпионата мира 2030 года.

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