«Пачкает лед украинской кровью»: Сибига осудил допуск россиян на ЧМ по хоккею

Политика
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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который отменил отстранение российских хоккейных сборных от ряда международных соревнований в 2026–2027 годах.
Фото: AFP

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал решение Спортивного арбитражного суда (CAS), разрешившего возвращение российских хоккейных сборных на чемпионаты мира 2027 года. Он призвал отменить это решение и запретить российским игрокам въезд в другие страны.

Об этом Сибига написал в соцсети X.

Международная федерация тяжелой атлетики разрешила провести ЧМ-2030 в россииМосква примет чемпионат мира по тяжелой атлетике в 2030 году. Это будет первое соревнование такого масштаба в олимпийском виде спорта на территории россии с начала полномасштабного вторжения в Украину.

По словам министра, возвращение российских сборных на международные соревнования неприемлемо, поскольку россия продолжает войну против Украины и наносит удары по украинским городам.

«Позволяя российскому хоккею вернуться, CAS пачкает лед украинской кровью. Россия не прекратила войну. Она продолжает убивать украинцев и постоянно атаковать наши города. Что же изменилось, чтобы оправдать возвращение ее национальных хоккейных сборных на международные соревнования?» – заявил Сибига.

Он подчеркнул, что допуск российских команд к чемпионатам мира под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) придаст москве международную легитимность, к которой она стремится.

Глава МИД призвал международное спортивное сообщество и партнеров Украины выступить против возвращения россии на международные соревнования.

«Никаких отношений как ни в чем не бывало, пока россия ведет войну против Украины», – подчеркнул министр.

Сибига также призвал отменить решение CAS, а правительства других стран – запретить российским хоккеистам въезд на свою территорию.

Напомним, 30 октября Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию Федерации хоккея россии и отменил решение IIHF о недопуске российских сборных к пяти чемпионатам мира 2027 года. Речь идет о мужском, женском, молодежном и двух юниорских турнирах U18.

Международная федерация хоккея выразила несогласие с решением суда, подчеркнув, что отстранение российских команд было необходимо для безопасности участников соревнований. При этом IIHF заявила, что выполнит решение CAS, однако возвращение сборных потребует изменений в расписании, организации турниров, логистике и мерах безопасности.

Ранее сообщалось, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) определила москву местом проведения чемпионата мира 2030 года.

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