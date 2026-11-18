НАБУ и САП совместно с военной контрразведкой СБУ разоблачили организованную группу, которая, вероятно, причастна к незаконной переправке военнообязанных мужчин через Приднестровье в страны Европы.
Об этом в среду, 18 ноября, сообщили пресс-служба НАБУ и САП.
По данным антикоррупционных органов, к преступной схеме причастны одно бывшее и два действующих должностных лица Государственной пограничной службы Украины.
«По данным следствия, на протяжении мая–августа 2022 года должностные лица ГПСУ в сговоре с гражданами непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (которые также являются гражданами рф и связаны с правоохранительными органами так называемой ПМР) и другими лицами наладили схему незаконной переправки мужчин призывного возраста в страны Европы на участке государственной границы Украины с Приднестровьем», – сообщили в НАБУ.
Отмечается, что вывоз людей осуществляли вне официальных пунктов пропуска и без соответствующих отметок в паспорте. Стоимость этой «услуги» составляла 5000 долларов, а желающих ею воспользоваться искали через соответствующие Телеграм-каналы.
«Клиенты рассчитывались после выезда из Украины, на территории Приднестровья. После этого часть средств – 1500 долл. США с человека – передавали непосредственно сотрудникам ГПСУ», – отметили в НАБУ.
Общая сумма неправомерной выгоды, переданной организатору, составляет около 50 тысяч долларов США.
В настоящее время пятерым участникам схемы сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 и ч. 4 ст. 368 УК Украины.
Также в НАБУ отметили, что в ноябре 2022 года разоблаченным лицам уже сообщали о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Тогда производство передали по подследственности в территориальное управление ГБР. Однако на протяжении почти года следствие так и не провело необходимых экспертиз и не направило международных запросов, из-за чего прокурор Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона закрыл дело на основании п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК Украины.
«Учитывая резонансность преступления, касающегося национальной безопасности, и неэффективность предварительного следствия по инициативе САП постановление о закрытии дела отменили, а материалы передали в НАБУ», – говорится в сообщении антикоррупционного органа.
Напомним, недавно Служба безопасности совместно с Госбюро расследований и Национальной полицией разоблачили еще четыре «уклонистские» схемы в Харьковской, Кировоградской и Винницкой областях.
Также недавно в Мукачевском ТЦК и СП на Закарпатье разоблачили схему незаконного снятия военнообязанных с воинского учета. По данным следствия, с учета безосновательно исключили по меньшей мере 1577 мужчин.
Также СБУ разоблачила адвоката, который за взятку обещал «закрыть дело» организатора уклонистских схем.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»