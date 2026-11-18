НАБУ и САП совместно с военной контрразведкой СБУ разоблачили организованную группу, которая, вероятно, причастна к незаконной переправке военнообязанных мужчин через Приднестровье в страны Европы.

Об этом в среду, 18 ноября, сообщили пресс-служба НАБУ и САП.

По данным антикоррупционных органов, к преступной схеме причастны одно бывшее и два действующих должностных лица Государственной пограничной службы Украины.

«По данным следствия, на протяжении мая–августа 2022 года должностные лица ГПСУ в сговоре с гражданами непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (которые также являются гражданами рф и связаны с правоохранительными органами так называемой ПМР) и другими лицами наладили схему незаконной переправки мужчин призывного возраста в страны Европы на участке государственной границы Украины с Приднестровьем», – сообщили в НАБУ.

8 июля 2026, 16:59 Незаконное пересечение границы: сколько подозрений вручили организаторам схем за время большой войны «Слово и дело» показывает на инфографике, сколько уголовных правонарушений за организацию незаконного пересечения границы открыли за время полномасштабного вторжения.

Отмечается, что вывоз людей осуществляли вне официальных пунктов пропуска и без соответствующих отметок в паспорте. Стоимость этой «услуги» составляла 5000 долларов, а желающих ею воспользоваться искали через соответствующие Телеграм-каналы.

«Клиенты рассчитывались после выезда из Украины, на территории Приднестровья. После этого часть средств – 1500 долл. США с человека – передавали непосредственно сотрудникам ГПСУ», – отметили в НАБУ.

Общая сумма неправомерной выгоды, переданной организатору, составляет около 50 тысяч долларов США.

В настоящее время пятерым участникам схемы сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 и ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Также в НАБУ отметили, что в ноябре 2022 года разоблаченным лицам уже сообщали о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Тогда производство передали по подследственности в территориальное управление ГБР. Однако на протяжении почти года следствие так и не провело необходимых экспертиз и не направило международных запросов, из-за чего прокурор Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона закрыл дело на основании п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК Украины.

«Учитывая резонансность преступления, касающегося национальной безопасности, и неэффективность предварительного следствия по инициативе САП постановление о закрытии дела отменили, а материалы передали в НАБУ», – говорится в сообщении антикоррупционного органа.

Напомним, недавно Служба безопасности совместно с Госбюро расследований и Национальной полицией разоблачили еще четыре «уклонистские» схемы в Харьковской, Кировоградской и Винницкой областях.

Также недавно в Мукачевском ТЦК и СП на Закарпатье разоблачили схему незаконного снятия военнообязанных с воинского учета. По данным следствия, с учета безосновательно исключили по меньшей мере 1577 мужчин.

Также СБУ разоблачила адвоката, который за взятку обещал «закрыть дело» организатора уклонистских схем.

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