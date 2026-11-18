Группа ДТЭК совместно с Национальной платформой ОСМД запустили специальный чат-бот в Telegram с целью ускорения ликвидации локальных аварий и восстановления электроснабжения в многоквартирных домах.

Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК.

17 ноября 2026, 11:42 Энергетика Украины во время новых атак: выдержит ли система повторные удары по регионам Эксперт Геннадий Рябцев объяснил, какие регионы наиболее уязвимы к повторным ударам по энергетике, каких резервов не хватает общинам и достаточно ли зимней помощи ЕС.

Отмечается, что новый инструмент позволит жителям многоквартирных домов не создавать массовые индивидуальные обращения в случае обесточиваний, вместо этого уполномоченный представитель дома сможет подать одну общую заявку от имени всех соседей.

«Если в многоквартирном доме пропал свет из-за аварии, его представитель может подать одну заявку от всех жителей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого специалисты Национальной платформы ОСМД сначала верифицируют обращение, при необходимости уточняют детали и оперативно передают данные энергетикам. Такие подтвержденные заявки будут получать наивысший приоритет в обработке.

«Такой путь позволит быстрее выяснить, где произошла авария, в сетях ДТЭК или внутри дома, и сразу подключить специалистов, которые могут ее устранить», – пояснили в энергокомпании.

Как сообщается, чтобы воспользоваться сервисом, уполномоченному лицу (представителю ОСМД, ЖСК или управляющей компании) будет необходимо:

пройти верификацию в официальном Telegram-боте;

перейти по предоставленной ссылке в закрытое сообщество Национальной платформы ОСМД;

выбрать ветку своего района, нажать кнопку «Подать заявку» и заполнить короткую анкету от бота.

В ДТЭК также подчеркнули, что в сложных случаях, когда одного выезда ремонтной бригады может быть недостаточно для запитки домов, специалист компании будет поддерживать постоянную связь с представителем дома и платформой ОСМД вплоть до полного восстановления электроснабжения.

Напомним, в Минэнерго сообщили о более чем 1000 российских ударов по энергетике с сентября. В ряде областей действуют аварийные и почасовые отключения света. В частности, сегодня, 18 ноября, в восьми областях Украины фиксировались обесточивания. Также в двух регионах действовали аварийные отключения.

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