В Португалии заявили, что не смогут передать Украине истребители F-16 из-за необходимости машин для защиты собственного воздушного пространства и морской акватории. В то же время допускают сотрудничество по обучению пилотов и поставкам боеприпасов.

Об этом сообщил государственный министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве.

«Что касается непосредственно самолетов F-16, это невозможно, потому что они необходимы для защиты воздушного пространства Португалии. В прошлом португальские военные проводили обучение украинских пилотов, так что мы можем сотрудничать в этой сфере», – сказал Ранжел.

11 июня 2025, 15:44 Сколько F-16 уже в Украине и сколько еще поставят: полный список Украина уже получила по меньшей мере 42 истребителя F-16, еще минимум 45 – на подходе. Подробности о поставках самолетов – на инфографике.

Также он отметил, что такое сотрудничество будет зависеть от бюджета Министерства обороны Португалии.

Кроме того, по словам чиновника, стороны должны рассмотреть возможность сотрудничества по поставкам боеприпасов, которые используются истребителями F-16.

«Также нужно рассмотреть вопрос относительно боеприпасов, которые используют F-16, выяснить, возможно ли сотрудничество в этом направлении», – отметил глава португальского МИД.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский во время заседания группы «Рамштайн» в Брюсселе призвал партнеров передать Украине ракеты-перехватчики к системам ПВО Patriot и IRIS-T, а также заявил, что Силам обороны нужны еще 40 истребителей F-16.

Тем временем Дания в ускоренном режиме передала Украине более 50 тысяч боеприпасов 20-мм калибра, которые используют для бортовых пушек истребителей F-16.

А правительство Бельгии до конца этого года планирует передать Украине 10 американских истребителей F-16. Также обсуждается вопрос поставки боеприпасов для них.

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