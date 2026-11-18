В Португалии заявили, что не смогут передать Украине истребители F-16 из-за необходимости машин для защиты собственного воздушного пространства и морской акватории. В то же время допускают сотрудничество по обучению пилотов и поставкам боеприпасов.
Об этом сообщил государственный министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве.
«Что касается непосредственно самолетов F-16, это невозможно, потому что они необходимы для защиты воздушного пространства Португалии. В прошлом португальские военные проводили обучение украинских пилотов, так что мы можем сотрудничать в этой сфере», – сказал Ранжел.
Также он отметил, что такое сотрудничество будет зависеть от бюджета Министерства обороны Португалии.
Кроме того, по словам чиновника, стороны должны рассмотреть возможность сотрудничества по поставкам боеприпасов, которые используются истребителями F-16.
«Также нужно рассмотреть вопрос относительно боеприпасов, которые используют F-16, выяснить, возможно ли сотрудничество в этом направлении», – отметил глава португальского МИД.
Напомним, накануне президент Владимир Зеленский во время заседания группы «Рамштайн» в Брюсселе призвал партнеров передать Украине ракеты-перехватчики к системам ПВО Patriot и IRIS-T, а также заявил, что Силам обороны нужны еще 40 истребителей F-16.
Тем временем Дания в ускоренном режиме передала Украине более 50 тысяч боеприпасов 20-мм калибра, которые используют для бортовых пушек истребителей F-16.
А правительство Бельгии до конца этого года планирует передать Украине 10 американских истребителей F-16. Также обсуждается вопрос поставки боеприпасов для них.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWSи следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»