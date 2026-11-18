Высший антикоррупционный суд продлил до 12 января 2027 года срок действия обязанностей, возложенных на бывшего заместителя министра энергетики Александра Хейло по делу о получении неправомерной выгоды.

Такое решение 12 ноября приняла коллегия судей ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд продлил арест Хейло на два месяца, но уменьшил ему альтернативу в виде залога до 6 млн грн. Эти средства внесли и он вышел из-под стражи. На обвиняемого возложили следующие обязанности: не отлучаться за пределы Украины без разрешения; воздерживаться от общения с другим подозреваемым, а также свидетелями; сдать на хранение заграничные паспорта.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры в очередной раз просил продлить действие обязательств еще на два месяца.

«Продлить срок действия обязанностей, возложенных на обвиняемого (Хейло – ред.) определением Высшего антикоррупционного суда от 14 сентября 2026 года, на два месяца. Срок действия обязанностей установить до 12 января 2027 года», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП задержали заместителя министра энергетики Александра Хейло и еще трех человек. По версии следствия, Хейло в сговоре с руководителем одного из государственных угольных предприятий и еще двумя лицами высказал просьбу руководителю другого угольного предприятия, которое находится в западном регионе, предоставить неправомерную выгоду в размере 500 тысяч долларов.

За это он пообещал обеспечить передачу на хранение с возможностью использования ценного оборудования для добычи угля с шахт государственного предприятия «Селидовуголь» в ГП «Волыньуголь». При этом речь шла фактически о спасении этого оборудования, поскольку оно находилось неподалеку от зоны боевых действий. Средства должны были передаваться пятью частями по 100 тыс. долл. на каждой встрече. Их задержали после получения 300 тыс. долл.

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