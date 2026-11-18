Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично поддержала жалобу Специализированной антикоррупционной прокуратуры на решение об освобождении от ответственности адвоката Юрия Донца в связи с истечением сроков давности. Его приговорили к 5 годам лишения свободы.

Такое решение 18 ноября приняла коллегия судей АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд переквалифицировал обвинение адвоката Юрия Донца и признал его виновным в злоупотреблении влиянием. Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы, но освободили от него в связи с истечением срока давности. Прокурор САП подал апелляционную жалобу на это решение.

«Апелляционные жалобы прокурора, защитника и обвиняемого удовлетворить частично. Приговор ВАКС от 11 июня 2026 года отменить. Постановить новый приговор, которым Донца Юрия Борисовича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией принадлежащего Донцу на праве частной собственности имущества. На основании части пятой статьи 72 УК Украины засчитать Донцу в срок отбывания наказания период его предварительного заключения — 4 дня: с 6 по 9 апреля 2021 года включительно», – огласила решение председательствующая судья Даниила Чорненькая.

Напомним, НАБУ задержало родного брата главы ОАСК Вовка из-за якобы получения 100 тысяч долларов неправомерной выгоды. По версии следствия, эти деньги якобы должны были передать именно руководителю суда за то, чтобы тот решил вопрос об удовлетворении иска юридического лица другим судьей ОАСК.

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