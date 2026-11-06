Бойкот матчей против россии на ЧМ-2027: играть отказались уже восемь стран

Восемь стран, среди которых Чехия, Финляндия, Дания, Швеция, Франция, Австрия, Норвегия и Латвия, уже заявили об отказе выходить на матчи против российской хоккейной сборной несмотря на разрешение Спортивного арбитражного суда.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

«Все больше стран отказываются играть против российских хоккейных сборных и вводят собственные ограничения. Благодарны партнерам за отстаивание принципиальной позиции, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда о возвращении россиян к международным соревнованиям», – написал Бедный.

В свою очередь Канада, которая будет принимать молодежный чемпионат мира по хоккею-2027, заявила, что не допустит российских спортсменов к участию в турнире.

9 июля 2026, 10:55 «Аморальная капитуляция»: что означает допуск спортсменов рф к международным соревнованиям МОК снял ограничения с российских спортсменов. Это может позволить рф использовать спортивные соревнования для продвижения своей пропаганды.

Министр подчеркнул, что пока россия убивает украинцев, разрушает мирные города и угрожает Европе, ее возвращение в международный спорт недопустимо.

«Ни одно решение арбитража не меняет того, что россия остается страной-агрессором. И международный спорт не должен стать площадкой для обеления ее преступлений. Спасибо странам и международным федерациям, которые отстаивают эту позицию. Призываем другие страны также приобщаться», – подчеркнул Бедный.

Накануне стало известно, что сборные Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании и Латвии отказались играть с российской командой на чемпионате мира по хоккею 2027 года, который пройдет в Германии, если ее все же допустят к турниру.

Позже к бойкоту матчей против россии на ЧМ по хоккею присоединилась и сборная Чехии.

Между тем министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который разрешил возвращение российских хоккейных сборных на чемпионаты мира 2027 года. Он призвал отменить решение и запретить российским игрокам въезд в другие страны.

Как известно, 30 октября Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию Федерации хоккея россии и отменил решение IIHF о недопуске российских сборных к пяти чемпионатам мира 2027 года. Речь идет о мужском, женском, молодежном и двух юниорских турнирах U18.

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