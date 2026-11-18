В Киеве произошло попадание беспилотника в недостроенное здание, а также падение обломков на территорию предприятия в Соломенском районе. Всего в течение среды, 18 ноября, в результате российских атак пострадали три человека.

Об этом сообщают мэр Киева Виталий Кличко и столичная полиция.

«Трое пострадавших в столице в течение сегодняшнего дня», – говорится в заявлении Кличко.

По его словам, сегодня вечером в Соломенском районе обломки БпЛА упали на территорию предприятия, произошло возгорание грузовых автомобилей.

Городской голова уточнил, что одного раненого медики госпитализировали, а еще двоим оказали помощь амбулаторно.

В то же время правоохранители сообщили, что в результате попадания беспилотника в недостроенное здание взрывной волной было повреждено остекление в расположенном рядом жилом доме.

Как отмечается, в результате вражеского удара пострадал 22-летний местный житель, мужчина получил осколочное ранение ноги и был госпитализирован.

Напомним, утром 18 ноября военные армии российской федерации ударили по рынку в городе Златополь Харьковской области. Известно о более 10 раненых.

Также российские войска в среду атаковали Одессу. В результате удара поврежден жилой дом в центре города. Известно о трех погибших, также есть раненые.

А в ночь на 18 ноября оккупанты выпустили по Украине 141 ударный беспилотник различных типов. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.