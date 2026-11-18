18 ноября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения фигуранту дела «Карфаген» Андрею Осипову, который на записях НАБУ, вероятно, фигурирует под прозвищем «Криминал». Его взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Об этом в среду, 18 ноября, сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Согласно решению суда, Осипов должен находиться под стражей до 16 января включительно.

14 ноября 2026, 14:53 Зеленский пообещал кадровые решения после расследования дела «Карфаген» Владимир Зеленский заявил, что Иван Выговский, Игорь Клименко и Александр Поклад не причастны к делу Карфаген. В то же время президент анонсировал новые кадровые изменения.

О такой мере пресечения просил прокурор, обосновывая это рисками побега, влияния на свидетелей, уничтожения доказательств и совершения других преступлений из-за широкого круга связей Осипова.

«18 ноября 2026 года следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения к организатору преступной организации, которую разоблачили в рамках операции «Карфаген». Отметим, что ее участники наладили систематическое предоставление неправомерной выгоды высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов», – отмечается в сообщении САП.

Отметим, что во время заседания Осипов сказал, что не отказывается от сотрудничества со следствием, но не хочет давать показания публично.

Как известно, адвокаты просили отказать в аресте или определить залог.

Напомним, 4 ноября НАБУ и САП заявили о разоблачении в ходе операции «Карфаген» преступной группы, в которую входили по меньшей мере 12 человек. По данным следствия, группа занималась колл-центрами, продажей наркотиков и производством поддельной иностранной валюты.

Среди фигурантов дела были Егор Буркин («Мексиканец»), Андрей Осипов («Криминал»), заместитель начальника ДЗНГ СБУ, генерал Сергей Дука («Аким»), заместитель руководителя ДСР Нацполиции Владимир Ценов и экс-чиновник уголовного розыска Киевщины Александр Демьянчук («Консультант»).

Также мы информировали, что 6 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела генералу Сергею Дуке в виде содержания под стражей. В то же время суд определил альтернативу – залог в размере 65 млн грн.

13 ноября генерал-майор Службы безопасности Украины Сергей Дука, подозреваемый по делу «Карфаген», вышел из Лукьяновского следственного изолятора в Киеве после внесения залога в размере 65 млн гривен.

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