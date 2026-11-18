В четверг, 19 ноября, в части областей Украины в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения коснутся как бытовых, так и промышленных потребителей.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

17 ноября 2026, 11:42 Энергетика Украины во время новых атак: выдержит ли система повторные удары по регионам Эксперт Геннадий Рябцев объяснил, какие регионы наиболее уязвимы к повторным ударам по энергетике, каких резервов не хватает общинам и достаточно ли зимней помощи ЕС.

По информации компании, графики отключений для всех категорий потребителей будут применяться с 00:00 до 23:59. В зависимости от региона объем ограничений составит от 0,5 до трех очередей.

Для промышленности в течение суток будут применять графики ограничения мощности.

Причиной таких мер остаются последствия массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру. В Укрэнерго также предупредили, что из-за возможных новых обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться.

Напомним, в Минэнерго сообщили о более чем 1000 российских ударов по энергетике с сентября. В ряде областей действуют аварийные и почасовые отключения света. В частности, сегодня, 18 ноября, в восьми областях Украины фиксировались обесточивания. Также в двух регионах действовали аварийные отключения.

Как известно, сегодня в ДТЭК заявили о запуске чат-бота для быстрого реагирования на аварии в энергетике.

Также по данным социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» – три четверти киевлян сидят без света более 4 часов в сутки.

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