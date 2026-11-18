С начала 2027 года россия может использовать против Украины около 20 миллионов дронов, поэтому ЕС начал разрабатывать график финансирования украинской обороны на сумму 14,4 миллиарда евро.

Об этом еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил во время общения с журналистами в Брюсселе.

9 октября 2026, 18:31 Как менялось количество запущенных против Украины дронов за 2022–2026 годы Только за сентябрь россия запустила по Украине 6,7 тысячи дронов – почти вдвое больше, чем за весь период 2022–2023 годов. На инфографике «Слово и дело» – динамика запуска и обезвреживания вражеских БпЛА за годы большой войны.

«По прогнозам Украины, в этом году россияне используют около 10 миллионов дронов, а в следующем – около 20 миллионов. Украина, при поддержке ЕС, должна обеспечить соответствующий уровень противодействия. И она его обеспечит», – заявил Кубилюс.

Еврокомиссар подчеркнул необходимость наращивания производства вооружений в ЕС, чтобы поставки состоялись именно в 2027 году.

Как отмечается, инструмент скоординированной поддержки Украины (ICSUA) должен помочь обеспечить оборонные потребности страны в течение всего 2027 года.

Кубилюс считает, что дополнительные возможности для усиления оборонной промышленности также откроют будущий Оборонно-промышленный пакт между ЕС и Украиной и новая программа займов SAFE объемом €21 млрд.

По его словам, заем на поддержку обороны Украины объемом 60 миллиардов евро на 2026–2027 годы уже доказал свою эффективность и позволяет обеспечивать быстрые и прогнозируемые поставки вооружения в необходимых объемах.

«Опыт этого года показал, что заем на поддержку обороны Украины – в размере 60 миллиардов евро на 2026–2027 годы – коренным образом меняет ситуацию; такого же мнения придерживаются и украинцы», – отметил Кубилюс.

Отмечается, что до конца года будут выделены все запланированные 28,3 миллиарда евро. Сейчас ЕС готовится использовать оставшиеся средства (31,7 миллиарда евро) на нужды обороны в 2027 году.

«Мы уже начали разрабатывать график финансирования на 2027 год – на сумму €14,4 млрд – для закупки беспилотников и боеприпасов. Это делается для того, чтобы мы могли начать выделять средства уже с января 2027 года и избежать каких-либо пауз», – добавил еврокомиссар.

Как известно, российские войска в ночь на 18 ноября выпустили по Украине 141 ударный беспилотник различных типов. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.

Напомним, на инфографике «Слово и дело» – как менялось количество запущенных против Украины дронов за 2022–2026 годы.

Также россия начала использовать реактивные «шахеды» со специальным вооружением против опор электросетей и тросов мостов. Главной целью россияне пока выбрали мосты Киева – по этому поводу «Слово и дело» рассказывало, какие существуют альтернативы находящимся под угрозой мостам столицы.

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