Россия заменила Норвегию на молодежном ЧМ по хоккею: Швейцария бойкотирует матч

Международная федерация хоккея (IIHF) включила россию в обновленный список участников молодежного чемпионата мира U20, который начнется 26 декабря в Канаде. Российская сборная получила место Норвегии, которую перевели в низший дивизион.

Об этом сообщила Норвежская хоккейная федерация (NIHF).

7 ноября 2026, 16:52 Беларусь не допустили к двум чемпионатам мира по хоккею Международная федерация хоккея (IIHF) подтвердила, что мужская и молодежная сборные Беларуси не примут участия в чемпионатах мира 2027 года.

По информации федерации, после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) IIHF начала процедуру возвращения российских команд к международным соревнованиям.

В обновленном списке участников молодежного чемпионата мира россия заняла десятое место, а Норвегию как команду с самым низким рейтингом перевели в дивизион IA.

Генеральный секретарь NIHF Петтер Салстен заявил, что федерация ожидает дополнительных разъяснений IIHF. Он также подчеркнул, что Норвегия выступает против участия российских команд в международных турнирах, пока продолжается война против Украины.

Несмотря на изменения в списке участников, ситуация остается неопределенной. По словам Салстена, канадские власти заявили об отказе выдавать российским хоккеистам визы для участия в чемпионате. Кроме того, ряд стран отказались играть против россии.

«Это дает нам надежду на то, что окончательное решение относительно нашего участия в Канаде в декабре еще не принято», – отметил Салстен.

Тем временем Швейцарская хоккейная федерация сообщила, что ее молодежная сборная не выйдет на матч против россии на предстоящем чемпионате. При этом швейцарцы продолжат участие в остальных матчах турнира.

Норвежская федерация ожидает дальнейшей информации от IIHF относительно окончательного состава участников чемпионата.

Ранее Международная федерация хоккея подтвердила, что мужская и молодежная сборные Беларуси не примут участия в чемпионатах мира 2027 года. При этом IIHF заявила, что продолжает искать способы выполнения решения CAS относительно возвращения российских команд, хотя и не согласна с ним.

Также министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал решение CAS относительно возвращения российских хоккейных сборных на чемпионаты мира 2027 года. Он призвал отменить это решение и запретить российским игрокам въезд в страны, которые будут принимать соревнования.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.