Международная федерация хоккея оспорила возвращение россии на ЧМ из-за связей арбитров с рф

Общество
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Международная федерация хоккея (IIHF) оспорила решение Спортивного арбитражного суда (CAS), разрешившее российским сборным вернуться на пять чемпионатов мира.
Getty Images Sport

Международная федерация хоккея (IIHF) оспорила решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который разрешил российским сборным вернуться на пять чемпионатов мира. Причиной стали предполагаемые нераскрытые связи арбитров с россией.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на The Athletic и TSN.

Россия заменила Норвегию на молодежном ЧМ по хоккею: Швейцария бойкотирует матчМеждународная федерация хоккея (IIHF) включила россию в обновленный список участников молодежного чемпионата мира U20, который начнется 26 декабря в Канаде.

По данным СМИ, двое из трех арбитров, принимавших решение о допуске российских команд, не сообщили о своих связях с россией. Именно это стало основанием для обжалования. IIHF и CAS пока официально не прокомментировали информацию.

30 октября CAS удовлетворил апелляцию Федерации хоккея россии и обязал IIHF допустить российские сборные к пяти чемпионатам мира сезона 2026/27.

Первым должен был стать молодежный чемпионат мира в Канаде, который пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года. Однако канадские власти заявили, что не разрешат российским спортсменам и официальным лицам въехать в страну даже при наличии действующих виз.

Против возвращения россии выступили и ряд европейских хоккейных федераций, в частности Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия, Латвия и Чехия. Они заявили об отказе проводить матчи против российских команд.

Ранее IIHF объясняла отстранение российских сборных рисками для безопасности. После решения CAS федерация подчеркнула, что возвращение команд создает трудности с организацией турниров, логистикой и безопасностью участников.

Напомним, 8 ноября сообщалось, что россия заменила Норвегию в обновленном составе участников молодежного чемпионата мира по хоккею. В то же время Швейцария заявила, что будет бойкотировать матч против российской сборной.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал решение CAS о возвращении российских хоккейных сборных на чемпионаты мира 2027 года. Он призвал отменить это решение и запретить российским игрокам въезд в страны, принимающие соревнования.

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