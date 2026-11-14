Международная федерация хоккея оспорила возвращение россии на ЧМ из-за связей арбитров с рф

Международная федерация хоккея (IIHF) оспорила решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который разрешил российским сборным вернуться на пять чемпионатов мира. Причиной стали предполагаемые нераскрытые связи арбитров с россией.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на The Athletic и TSN.

8 ноября 2026, 15:58 Россия заменила Норвегию на молодежном ЧМ по хоккею: Швейцария бойкотирует матч Международная федерация хоккея (IIHF) включила россию в обновленный список участников молодежного чемпионата мира U20, который начнется 26 декабря в Канаде.

По данным СМИ, двое из трех арбитров, принимавших решение о допуске российских команд, не сообщили о своих связях с россией. Именно это стало основанием для обжалования. IIHF и CAS пока официально не прокомментировали информацию.

30 октября CAS удовлетворил апелляцию Федерации хоккея россии и обязал IIHF допустить российские сборные к пяти чемпионатам мира сезона 2026/27.

Первым должен был стать молодежный чемпионат мира в Канаде, который пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года. Однако канадские власти заявили, что не разрешат российским спортсменам и официальным лицам въехать в страну даже при наличии действующих виз.

Против возвращения россии выступили и ряд европейских хоккейных федераций, в частности Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия, Латвия и Чехия. Они заявили об отказе проводить матчи против российских команд.

Ранее IIHF объясняла отстранение российских сборных рисками для безопасности. После решения CAS федерация подчеркнула, что возвращение команд создает трудности с организацией турниров, логистикой и безопасностью участников.

Напомним, 8 ноября сообщалось, что россия заменила Норвегию в обновленном составе участников молодежного чемпионата мира по хоккею. В то же время Швейцария заявила, что будет бойкотировать матч против российской сборной.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал решение CAS о возвращении российских хоккейных сборных на чемпионаты мира 2027 года. Он призвал отменить это решение и запретить российским игрокам въезд в страны, принимающие соревнования.

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