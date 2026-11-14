Эстония запретила въезд в страну спортсменам из россии и Беларуси

Эстония не позволит российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях на своей территории из-за полномасштабной войны против Украины.

Об этом Министерство культуры страны сообщило в письме Международной федерации лыжного спорта.

В эстонском ведомстве подчеркнули, что с начала российского вторжения правительство, Министерство культуры и Олимпийский комитет страны придерживаются единой позиции: спортсмены и команды из россии и Беларуси не должны участвовать в международных соревнованиях, пока продолжается война в Украине.

Также в министерстве отметили, что представители стран-агрессоров могут использовать спортивные выступления и внимание международных СМИ для распространения пропаганды.

«Правительство Эстонии придерживается позиции, что соревнования, в которых участвуют спортсмены из россии и Беларуси, не могут проводиться в Эстонии. Поскольку Эстония находится на передовой в предоставлении помощи и поддержки Украине, разрешение спортсменам из россии и Беларуси соревноваться здесь противоречило бы этой позиции и дало бы россии и Беларуси возможность использовать международное освещение в СМИ в пропагандистских целях», – говорится в заявлении.

Отдельно Министерство культуры напомнило о законодательных ограничениях на въезд граждан россии, действующих в Эстонии. В частности, 10 марта 2022 года правительство страны прекратило выдавать туристические визы гражданам рф и Беларуси. С 18 августа 2022 года россиянам, получившим визы не от Эстонии, в частности для участия в спортивных соревнованиях или культурных мероприятиях, запрещено въезжать в страну.

Кроме того, эстонское ведомство призвало организаторов международных спортивных мероприятий поддержать Украину и публично осудить российскую агрессию.

В ближайшем зимнем сезоне Эстония примет в Отепя чемпионат мира среди юниоров и спортсменов в возрасте до 23 лет по лыжным дисциплинам. Также в Техванди состоится мировое первенство по биатлону.

Напомним, 8 ноября сообщалось, что россия заменила Норвегию в обновленном составе участников молодежного чемпионата мира по хоккею. В то же время Швейцария заявила, что будет бойкотировать матч против российской сборной.

Международная федерация хоккея оспорила решение Спортивного арбитражного суда, который разрешил российским сборным вернуться на пять чемпионатов мира. Причиной стали вероятные нераскрытые связи арбитров с россией.

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