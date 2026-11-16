Хоккейная сборная российской федерации не выступит на молодежном чемпионате мира U-20, который в конце 2026 года будет принимать Канада.

Соответствующее решение принял совет Международной федерации хоккея (IIHF).

Причиной стала позиция ряда участников турнира относительно допуска российской команды. В частности, хозяева соревнований – Канада – отказались выдавать визы российским хоккеистам.

В Международной федерации хоккея рассмотрели возможность переноса чемпионата в другую страну, однако в конечном итоге решили не менять место проведения турнира и согласились с позицией канадских властей.

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«В связи с позицией и ограничениями, официально озвученными правительством Канады, молодежная сборная россии не сможет принять участие в молодежном чемпионате мира 2027 года», – говорится в заявлении.

Таким образом, молодежный чемпионат мира по хоккею, который стартует 26 декабря 2026 года и продлится до 5 января 2027 года, пройдет в Эдмонтоне и Ред-Дире в провинции Альберта (Канада).

Все участвующие национальные федерации проинформированы о принятом решении.

Обновленное расписание соревнований для молодежного чемпионата мира и чемпионата мира U20 в дивизионе 1А будет опубликовано в ближайшее время.

Напомним, накануне Международная федерация хоккея (IIHF) обжаловала решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который разрешил российским сборным вернуться на пять чемпионатов мира. Причиной стали вероятные нераскрытые связи арбитров с россией.

Как известно, россия должна была заменить Норвегию в обновленном составе участников молодежного чемпионата мира по хоккею. В то же время Швейцария заявила, что будет бойкотировать матч против российской сборной.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал решение CAS относительно возвращения российских хоккейных сборных на чемпионаты мира 2027 года. Он призвал отменить это решение и запретить российским игрокам въезд в страны, которые будут принимать соревнования.

В свою очередь восемь стран, среди которых Чехия, Финляндия, Дания, Швеция, Франция, Австрия, Норвегия и Латвия заявили об отказе выходить на матчи против российской хоккейной сборной несмотря на разрешение Спортивного арбитражного суда.

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