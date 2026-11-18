Российские оккупационные войска в среду, 18 ноября, нанесли очередные удары по Днепропетровской области. Под массированными обстрелами оказались Павлоград, а также Никопольский, Самаровский и Синельниковский районы, в результате чего пострадали мирные жители.

Об этом сообщили руководитель ОВА Александр Ганжа и председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

«Шесть человек получили ранения. Более 20 раз враг атаковал четыре района беспилотниками, артиллерией и ракетами», – заявил руководитель области.

Как отмечается, в Павлограде были повреждены частные дома, хозяйственные постройки и склады, в результате атаки пострадали пять человек, которые лечатся амбулаторно.

В то же время в Самаровском районе враг ударил по агропредприятию, в результате чего в состоянии средней тяжести в больницу доставили 50-летнюю женщину.

Также в Никопольском районе россияне били по райцентру, Марганецкой и Покровской громадам, где повреждены предприятие и частные дома. А в Синельниковском районе поврежден частный дом.

Как известно, в результате российского удара по Павлограду Днепропетровской области в субботу, 14 ноября, погиб один человек. Еще десять человек получили ранения, среди них – 7-летний мальчик.

Напомним, сегодня в Киеве произошло попадание беспилотника в недостроенное здание, а также падение обломков на территорию предприятия в Соломенском районе. Всего в течение среды, 18 ноября, в результате российских атак пострадали три человека.

А утром 18 ноября военные армии российской федерации ударили по рынку в городе Златополь Харьковской области. Известно о более 10 раненых.

Также российские войска в среду атаковали Одессу. В результате удара поврежден жилой дом в центре города. Известно о трех погибших, также есть раненые.

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