По итогам заседания группы «Рамштайн» в Брюсселе 15 стран объявили о новых пакетах военной помощи и подтвердили дальнейшую поддержку Украины.

Об этом в среду, 18 ноября, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Главный приоритет – защита неба. Партнеры выделяют средства на системы противовоздушной обороны, ракеты, радары и дроны-перехватчики», – говорится в заявлении МО.

Среди других ключевых направлений: поставка истребителей и боеприпасов, закупка украинских ударных беспилотников, совместное оборонное производство и новые взносы в инициативу PURL.

Министр обороны Евгений Хмара отметил, что каждое решение, принятое во время заседания, имеет практическое значение для обороны и устойчивости нашего государства.

«Этой зимой наш самый большой приоритет – это защита неба. россия продолжает свой воздушный террор, и поэтому для нас важно, что в рамках пакетов поддержки были объявлены взносы для усиления ПВО», – подчеркнул он.

Минобороны Украины обнародовало перечень оборонных пакетов, которые 15 стран-партнеров анонсировали по итогам 37-го заседания в формате «Рамштайн»:

Дания: пакет на €200 млн на критическую ПВО и новый пакет на €645 млн (ударные и перехватывающие дроны, боеприпасы к F-16, инициатива PURL), а также направление возмещений из Европейского фонда мира.

Великобритания: £240 млн на ПВО — ракеты-перехватчики, ракеты LMM и радары.

Нидерланды: зимний пакет на €500 млн и новые взносы в PURL и инициативу «Линия дронов».

Германия: пакет на €1 млрд с фокусом на ПВО (IRIS-T, радары, дроны-перехватчики, интеграция IRIS-T в NASAMS, 20-мм снаряды для F-16) плюс средства от Европейского фонда мира. Дополнительно – $300 млн в PURL, дальнобойные снаряды, РЭБ, морские дроны, 70-мм ракеты и совместная закупка БпЛА middle- и deep-strike.

Норвегия: общий пакет поддержки на около $800 млн (150 млн на ПВО и ПЗРК, $300 млн на PURL, $300 млн на украинские дроны) и до €11 млн на противодействие реактивным «шахедам».

Канада: до C$45 млн на закупку ракет через Чешскую инициативу: AIM-7, Р-73 и Р-27 (дополнительно к ранее объявленному взносу в размере С$75 млн на артиллерийские боеприпасы увеличенной дальности). Общий взнос Канады в Чешскую инициативу в 2026 году составляет С$120 млн.

Бельгия: 10 истребителей F-16 до конца 2026 года, ракеты ПВО, 70-мм и 20-мм боеприпасы. Общая поддержка за год достигнет €1,1 млрд (включая €100 млн на PURL), а на 2027 год запланирован еще €1 млрд.

Литва: €250 млн военной помощи на 2027 год (более 0,25% ВВП) и взносы в украинский ОПК.

Эстония: не менее 0,25% ВВП на поддержку Украины в 2027 году и €15 млн на совместные промышленные проекты.

Люксембург: €25 млн на PURL до конца текущего года.

Франция: антибаллистическая РЛС GF300 Thales, 2 истребителя Mirage 2000-5F до конца 2026 года, авиабомбы AASM Hammer 250 (за средства Норвегии и Германии), 30-мм боеприпасы к Mirage и авиационное обеспечение за счет кредита ЕС.

Швеция: пакет на $71 млн, в том числе поддержка PURL ($20 млн) и Чешской инициативы ($18 млн).

Испания: дополнительный пакет на более €400 млн (дроны, артснаряды) и поставки ракет IRIS-T.

Финляндия: два пакета на €291 млн (в частности средства ПВО), подготовка следующего пакета и €40 млн на PURL.

Португалия: €50 млн на PURL, €3 млн на NATO CAP и €1 млн в трастовый фонд NSATU.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал европейских партнеров направить 21 млрд евро неиспользованных средств программы SAFE на совместные с Украиной оборонные проекты.

Кроме этого, во время заседания группы «Рамштайн» в Брюсселе Зеленский призвал партнеров передать Украине ракеты-перехватчики к системам ПВО Patriot и IRIS-T, а также заявил, что Силам обороны нужны еще 40 истребителей F-16.

Тем временем ЕС одобрил рекордный транш для Украины на почти 8 млрд евро.

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