Высший антикоррупционный суд назначил на 24 ноября подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению подсанкционного бизнесмена Александра Еримийчука в злоупотреблениях на Черновицкой таможне, которые нанесли почти 290 млн грн убытков.

Такое решение 13 ноября принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению (Еримийчука – ред.) в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 369УК Украины, назначить на 24 ноября 2026 года в 13:30 в зале судебных заседаний Высшего антикоррупционного суда. В подготовительное судебное заседание вызвать участников судебного производства», – говорится в решении.

Ранее антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности с некоторыми фигурантами этого дела.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении 11 лицам в создании преступной организации на Черновицкой таможне. По версии следствия, подозреваемые организовали незаконный ввоз через таможенный пост «Вадул-Сирет» товаров из Турции (одежда, обувь, аксессуары), оформляя транспорт с ними как пустой или маскируя их другими товарами со значительно меньшей таможенной стоимостью.

По последней схеме, должностные лица таможенного поста на основании поддельных документов обеспечивали внеочередной пропуск грузовиков без проведения таможенного досмотра. В дальнейшем транспорт ехал на склады предпринимателей, где высоколиквидные товары выгружали и реализовывали, а загруженные вместо них товары прикрытия доставляли на таможенный пост «Черновцы» для завершения оформления и уплаты заниженных платежей.

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