Российский диктатор владимир путин заявил, что ожидает «значительной потенциальной выгоды» от трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином. Переговоры должны состояться в четверг, 19 ноября, на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае.

Об этом сообщает Reuters.

16 ноября 2026, 05:24 Трамп, путин и Си Цзиньпин за одним столом: в FT оценили, чего ожидать от встречи в Китае В Шэньчжэне готовятся к трехсторонней встрече Трампа, Путина и Си Цзиньпина. Financial Times оценила возможные темы переговоров и их значение для мира.

Выступая 18 ноября на открытии бизнес-саммита АТЭС в китайском городе Шэньчжэнь, путин заявил, что мировая экономика становится все более фрагментированной, а военно-политические риски растут.

По его мнению, в таких условиях странам необходимо развивать партнерство, а не изолироваться друг от друга. Он также отметил, что саммит АТЭС создает возможности для конструктивного обмена мнениями между мировыми лидерами.

«Поэтому я ожидаю значительной потенциальной выгоды от предстоящей трехсторонней встречи лидеров россии, Китая и Соединенных Штатов, которая запланирована на полях саммита АТЭС», – заявил путин.

В то же время в среду, 18 ноября, российский диктатор уже провел двусторонние переговоры с Си Цзиньпином. Во время встречи путин заявил, что внешнеполитическое партнерство между москвой и Пекином «стабильно и позитивно развивается на международной арене».

Со своей стороны Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и россия должны принимать более конкретные меры для углубления всестороннего сотрудничества, а также «возглавлять и продвигать тенденцию к многополярному миру».

Китайский лидер также заявил, что отношения между Пекином и москвой остаются прочными, несмотря на многочисленные международные вызовы.

Напомним, СМИ уже сравнивают первую трехстороннюю встречу президента США Дональда Трампа, главы Китая Си Цзиньпина и российского диктатора владимира путина с Ялтинской конференцией 1945 года, хотя существенных договоренностей от нее не ожидают.

В Белом доме ранее сообщили, что украинский вопрос не входит в повестку дня этой встречи. По словам представителя американской администрации, контакты с рф по Украине проходят в отдельном формате, в котором Пекин фактически не участвует.

В то же время СМИ писали о том, что во время встречи путин, Трамп и Си Цзиньпин могут обсудить масштабную сделку, которая будет предусматривать урегулирование конфликта вокруг Ирана в обмен на завершение войны в Украине на условиях россии.

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