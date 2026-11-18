Российские войска в ночь на 18 ноября выпустили по Украине 141 ударный беспилотник различных типов. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Как отмечается, с 18:00 17 ноября враг атаковал Украину 141 ударным БпЛА типа Shahed (73 из них - реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орел, Миллерово - рф, ВОТ АР Крым – Чауда, Гвардейское.
Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 126 вражеских БпЛА типа Shahed (59 из них - реактивные), Гербера, дронов других типов. Несколько ударных беспилотников еще в воздухе, боевая работа продолжается.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 7 локациях.
Напомним, во вторник вечером, 17 ноября, российские войска ударили по двум районам Днепра, попав по территории парка и повредив Почетное консульство Австрии. В результате вечерних атак ранены по меньшей мере три человека.
А в ночь на 17 ноября российские войска нанесли удары по Киеву. В результате атаки в Оболонском районе погибли два человека, еще один человек пострадал.
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