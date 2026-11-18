Канадское правительство объявило о новом пакете военной помощи для Украины на 120 миллионов долларов. В частности, в него войдут боеприпасы, специальные датчики для ПВО и военное снаряжение.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Канады.

15 октября 2026, 11:29 Какие страны больше всего нарастили объемы помощи Украине за восемь месяцев 2026 года Больше всего нарастили объемы помощи Украине за восемь месяцев 2026 года такие страны как Италия, Словения, Ирландия, Япония, Швейцария и Норвегия. Подробнее – на инфографике «Слово и дело».

Как отмечается, страна выделит 45 млн канадских долларов (около 35 млн долларов США) в рамках чешской инициативы по обеспечению боеприпасами бойцов Вооруженных сил Украины.

«Канада дополнительно выделит 45 млн канадских долларов на чешскую инициативу по боеприпасам, таким образом доведя свой общий вклад до 500 млн канадских долларов», – говорится в сообщении.

При этом около 62 миллионов долларов Канада выделит на закупку для Украины специализированных датчиков для систем ПВО, а еще 23 млн долл – на зимнее снаряжение для военных.

Также уточняется, что бойцы ВСУ получат 1,6 млн 20-мм боєприпасов и 250 тыс индивидуальных сухпайков из запасов Вооруженных сил Канады.

Напомним, в сентябре сообщалось, что Україна получит $841 миллион бюджетной помощи от Всемирного банка под гарантии Канады.

В том же месяце правительство Канады объявило о направлении примерно $250 миллионов на закупку ракет-перехватчиков для Вооруженных сил Украины.

Накануне британское правительство объявило, что Украина в рамках зимнего пакета военной поддержки получит от Лондона помощь на 317 миллионов долларов.

А недавно стало известно, что Польша приостановит финансирование закупки оружия для Украины по программе PURL.

Впоследствии Болгария также отказалась предоставлять Украине оружие из армейских запасов.

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