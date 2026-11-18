Заместитель главы Пентагона Элбридж Колби осудил дальнобойные удары Украины вглубь территории россии, поскольку, по его мнению, атаки на объекты гражданской инфраструктуры могли усилить готовность Кремля к эскалации.

Об этом говорится в заявлении заместителя министра обороны США по вопросам политики во время встречи в формате «Рамштайн», пишет «Суспільне».

12 августа 2025, 17:48 Дипстрайки в действии: наиболее масштабные атаки дронов вглубь рф с начала года Украинские дипстрайки продолжают наносить ущерб российским НПЗ, аэродромам и складам оружия. За один налет, по данным рф, атаку могут отбивать в 10, а то и в 15 областях. А количество дронов, атакующих россию, может превышать 300. Подробности – на инфографике.

Согласно его словам, такие удары по территории рф «не были эффективными ни для прекращения войны, ни для сдерживания продвижения россии на фронте». При этом Колби негативно оценил, что все обсуждают «зрелищность дальнобойных ударов», которые якобы призваны «причинять боль российскому населению».

«Более того, такие удары, особенно направленные против гражданской инфраструктуры, как, например, Wildberries, вероятно, лишь укрепили решимость российского общества и готовность самого Кремля к эскалации. Кроме того, важно отметить, что в дальнобойных ударах преимущество вполне может быть на стороне Москвы», – заявил чиновник.

Представитель Пентагона подчеркнул, что в контексте дипстрайков преимущество может вполне быть на российской стороне, однако заявил, что это «не означает, что Украина должна быть вынуждена воевать со связанными за спиной руками».

При этом Колби посоветовал Украине сосредотачиваться только на линии фронта и указал на то, что помощь со стороны США будет направлена именно на это.

«Наша поддержка должна быть сосредоточена на обеспечении и усилении способности Украины удерживать линию фронта и, где это возможно, возвращать новые территории», – добавил заместитель Пита Хегсета, признав, что украинские удары по объектам, обеспечивающим ведение россией войны, также «могут замедлить продвижение россии на линии фронта».

В то же время министр обороны Германии Борис Писториус во время «Рамштайна» отреагировал на заявление Колби относительно дипстрайков, указав, что следует критиковать и говорить о российских террористических ударах по гражданской инфраструктуре Украины.

Стоит отметить, по данным СМИ, в прошлом месяце Колби призвал несколько стран НАТО, зокрема Литву, Латвию и Эстонию, смягчить публичную риторику относительно угрозы со стороны россии. Чиновник тогда заявил, что не следует «дразнить» россиян.

Напомним, в начале ноября дроны атаковали логистический центр Ozon в российском Адыгейске.

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