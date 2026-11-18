Военные армии российской федерации утром 18 ноября ударили по рынку в городе Златополь Харьковской области. Ранено более 10 человек.

Об этом в среду, 18 ноября, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По данным главы ОВА, предварительно известно о 12 раненых. Среди них – 11-летний мальчик.

«Армия рф нанесла удар по рынку в Златополе. На месте горят торговые павильоны», – говорится в сообщении Синегубова.

Сейчас на месте работают медики и все экстренные службы в усиленном режиме.

«Всех госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь. Одна женщина находится в тяжелом состоянии, все остальные – в состоянии средней тяжести. Еще один человек подвергся острой реакции на стресс, получил помощь медиков на месте», – уточнил Синєгубов.

Напомним, на прошлой неделе оккупационные войска россии атаковали беспилотником Салтовский район Харькова. В результате удара погибли два человека, еще один человек пострадал.

Также россияне 9 ноября атаковали Харьков ударными беспилотниками типа «Шахед». Зафиксировано попадание в Холодногорском и Шевченковском районах города, в результате чего пострадали по меньшей мере шестеро мирных жителей.

Кроме этого, в течение ночи 18 ноября российские войска выпустили по Украине 141 ударный беспилотник разных типов. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 7 локациях.

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