Украина готовит с ЕС экстренный зимний пакет помощи: что в него войдет

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Украина и ЕС готовят экстренный зимний пакет помощи, в который войдут генераторы, зарядные станции, автобусы и поддержка в восстановлении мостов и переправ.
Фото ілюстративне getty images

Украина совместно с Европейским Союзом готовит экстренный зимний пакет помощи, который будет предусматривать поставки генераторов, зарядных станций, автобусов, а также поддержку в восстановлении мостов и переправ через Днепр.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

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По его словам, сейчас украинская и европейская стороны согласовывают конкретное наполнение пакета. В частности, речь идет об оборудовании для обеспечения электроснабжения и помощи в поддержании стабильного транспортного сообщения между берегами Днепра.

Поддержка в первую очередь необходима Киеву, Днепру, Запорожью, Харькову, Одессе и другим городам, которые подвергаются российским ударам.

Ситуация в энергосистеме остается крайне сложной. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, однако Украина нуждается в скорейшем поступлении помощи от международных партнеров.

Премьер-министр сообщил, что 16 ноября в Брюсселе планирует провести переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, во время которых стороны должны согласовать ключевые детали зимнего пакета.

Напомним, накануне сообщалось, что лидеры ЕС пообещали мобилизовать 500 генераторов из резервов rescEU для поддержки Украины накануне зимы. Также Европа планирует передать плавучие мосты.

А ранее власти Ирландии перечислили дополнительные 25 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. После этого общий объем финансовой помощи от страны через этот механизм вырос до 52 млн евро.

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