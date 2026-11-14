Украина и Британия обсудили новый пакет военной помощи накануне «Рамштайна»

Украина и Великобритания обсудили детали нового пакета военной помощи, усиление украинской авиации и ускорение поставок средств для уничтожения реактивных беспилотников. Также стороны рассмотрели возможность создания совместных оборонных предприятий.

Об этом сообщили в Минобороны по итогам разговора главы ведомства Евгения Хмары с министром обороны Великобритании Уэсом Стритингом накануне заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн».

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Во время переговоров министры обсудили следующий пакет британской военной помощи, который учитывает критические потребности Украины. Отдельное внимание уделили усилению авиационных возможностей, в частности поставкам боеприпасов для самолетов.

Хмара также поблагодарил британскую сторону за недавнюю передачу ракет LMM. Стороны рассмотрели возможности ускорения поставок вооружения, эффективного для уничтожения реактивных беспилотников, которые россия использует для ударов по Украине.

Кроме того, министры обсудили перспективы запуска совместных оборонных предприятий. В настоящее время продолжается работа над соответствующими договоренностями.

«Украина уже развивает совместные производства с рядом стран и работает над запуском новых. Один из приоритетов на 2027 год — развитие оборонно-промышленных комплексов Украины и стран-партнеров. Для партнеров это возможность усилить Украину и ускорить развитие собственной оборонной промышленности», – подчеркнул Хмара.

Напомним, в октябре сообщалось, что Великобритания предоставит Украине дополнительные 10 млрд фунтов стерлингов финансовой поддержки. Из них 7 млрд фунтов направят на экономическую помощь в течение следующих трех лет, а еще 3 млрд – на поддержку британского экспорта, преимущественно для поставок вооружений.

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