ЕС одобрил рекордный транш для Украины на почти 8 млрд евро

Совет Европейского Союза 16 ноября одобрил выделение Украине почти 8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Это крупнейший единовременный платеж, который ЕС когда-либо согласовывал для Украины по этой программе.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

1 октября 2026, 22:16 ЕС отказал Украине в досрочных выплатах по кредиту на 90 млрд евро – Bloomberg ЕС не согласился досрочно выплатить Украине часть средств из 90 млрд евро кредита. При этом в Брюсселе призвали других партнеров увеличить помощь Киеву.

Отмечается, что принятое решение позволит Украине в ближайшее время получить почти 8 млрд евро. Из этой суммы около 5 млрд евро поступят из средств, предусмотренных в рамках кредита на поддержку Украины в 2026 году.

Выделение финансирования стало возможным после выполнения Украиной более 20 целевых показателей, связанных с проведением реформ в ключевых сферах. В частности, речь идет о судебной системе, борьбе с коррупцией и отмыванием денег, финансовых рынках, управлении государственными активами, человеческом капитале и бизнес-среде.

Кроме того, Украина выполнила ряд мер в сферах децентрализации, региональной политики, энергетики, агропромышленного комплекса, цифровой трансформации и охраны окружающей среды.

Программу Ukraine Facility запустили 1 марта 2024 года. Она предусматривает более 50 млрд евро в виде грантов и кредитов для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины до 2027 года.

Из общей суммы более 40 млрд евро предназначены для финансирования реформ и инвестиций, предусмотренных Планом Украины. Регулярные выплаты зависят от выполнения Киевом определенных показателей.

Нынешний транш станет девятым в рамках программы. После его поступления Украина в общей сложности получит более 40 млрд евро по Плану Украины с середины 2024 года.

Напомним, в начале октября Украина получила еще 2,9 млрд евро транша от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility.

Кроме того, Европейский Союз выделил очередные 2,86 миллиарда евро финансовой помощи Украине в рамках оборонного компонента Ukraine Support Loan.

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