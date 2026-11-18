Высший антикоррупционный суд снова остановил слушание уголовного производства по обвинению бывшего судьи Покровского районного суда Днепропетровской области Александра Редько в получении неправомерной выгоды.

Такое решение 12 ноября принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, суд приостановил слушание дела экс-судьи Редько в связи с его мобилизацией. Однако позже на запрос прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры в воинской части сообщили, что обвиняемый занимает должность заместителя командира батареи по психологической поддержке персонала и не принимает непосредственного участия в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины. Поэтому прокурор САП просил возобновить слушание дела Редько. Суд возобновил рассмотрение дела, однако защитник снова просил остановить слушание.

«Ходатайство защитника обвиняемого (Редько – ред.) о приостановлении судебного производства в уголовном производстве – удовлетворить частично. Приостановить судебное производство в уголовном производстве по обвинению (Редько – ред.) в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, до момента увольнения с военной службы», – говорится в решении.

По версии следствия, судья Покровского райсуда Днепропетровщины Александр Редько получил 700 долларов США за закрытие административного дела об управлении лицом транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Средства передавались при посредничестве адвоката, который использовал знакомство с судьей.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд это дело. Как установило следствие, по предварительной договоренности с гражданином Петром Лемешко адвокат Сергей Притула, используя свой статус и знакомство с судьей, договорился о закрытии за неправомерную выгоду административного дела, находившегося в суде на рассмотрении. Действия адвоката квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины, действия гражданина – по ч. 3 ст. 369 УК Украины.

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