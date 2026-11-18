Российские войска в среду, 18 ноября, атаковали Одессу. В результате удара поврежден жилой дом в центре города. Известно о двух погибших, также есть раненые.
Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак.
По его словам, в результате российской атаки пострадал жилой дом в центральной части Одессы.
Позже Лысак сообщил, что в результате удара погиб один человек. Также есть раненые, однако их точное количество пока не уточняется. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
Информация о масштабах разрушений уточняется.
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По состоянию на 11:30 количество жертв в результате российской атаки на Одессу возросло до двух человек. В ОВА уточнили, что обе погибшие – женщины.
На месте работают все соответствующие службы. Ликвидация последствий продолжается, информация уточняется.
Напомним, военные армии российской федерации утром 18 ноября ударили по рынку в городе Златополь Харьковской области. Ранены более 10 человек.
Также как известно, российские войска в ночь на 18 ноября выпустили по Украине 141 ударный беспилотник различных типов. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.
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