Президент Владимир Зеленский призвал европейских партнеров направить 21 млрд евро неиспользованных средств программы SAFE на совместные с Украиной оборонные проекты.

Об этом говорится в заявлении украинского лидера во время заседания Контактной группы в формате «Рамштайн».

16 ноября 2026, 13:03 ЕС одобрил рекордный транш для Украины на почти 8 млрд евро Совет ЕС одобрил крупнейший транш для Украины в рамках Ukraine Facility – почти 8 млрд евро. Средства направят на поддержку экономики, восстановление и реформы.

«Я призываю наших европейских партнерів помнить об этом, решая, как использовать средства программы SAFE. В фонде SAFE еще остается 21 миллиард евро неиспользованных средств. Эти деньги следует направить на совместные проекты с Украиной. Было бы неправильно просто иметь эти средства и не использовать их для защиты Украины», – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул необходимость увеличить финансирование производства украинских беспилотников для нужд фронта и проведения специальных операций Сил обороны.

По его словам, министр обороны и украинская делегация представят партнерам конкретные финансовые потребности и возможности, которые открывает разработка новых видов вооружения.

«Мы должны реализовать декларацию, принятую на саммите в Анкаре, которая предусматривает выделение Украине дополнительных 8 миллиардов евро в этом году», – говорится в заявлении Зеленского.

Он добавил, что соответствующие средства помогут покрыть дефицит оборонного бюджета Украины на текущий год.

Как известно, также во время заседания группы «Рамштайн» в Брюсселе Зеленский призвал партнеров передать Украине ракеты-перехватчики к системам ПВО Patriot и IRIS-T, а также заявил, что Силам обороны нужны еще 40 истребителей F-16.

Напомним, недавно Украина получила 1,7 млрд евро на оборону от Евросоюза в рамках программы Ukraine Support Loan.

Тем временем Болгария сообщила, что не будет присоединяться к новому раунду европейского финансирования Украины и больше не будет поставлять ей оружие и боеприпасы из армейских запасов.

В то же время страны «Большой семерки» (G7) подтвердили намерение продолжать поставки Украине средств и систем противовоздушной оборони, ракет-перехватчиков и вооружения большой дальности.

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