В результате российской атаки утром 18 ноября на севере Ровенской области без электроснабжения остались более 80 населенных пунктов. Энергетики уже начали восстановительные работы.

Об этом сообщили в Ровенской ОВА.

По данным ОВА, обесточивания стали следствием утренней атаки на область. На данный момент информации о раненых не поступало.

Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения в пострадавших населенных пунктах. Сроки завершения работ пока не уточняются.

Напомним, в понедельник вечером, 16 ноября, в Харькове ввели специальные графики аварийных отключений света на фоне регулярных атак на энергосистему страны.

Также ранее в Киеве приняли решение о временном полном отключении наружного освещения из-за дефицита электроэнергии, вызванного российскими обстрелами энергетической инфраструктуры. Ограничения вводят, чтобы обеспечить приоритетное электроснабжение важных объектов столицы.

По информации Мининфраструктуры, защитные сооружения для трансформаторов на 26 приоритетных подстанциях Киевской области готовы лишь на 55%. Строительство идет с задержками и сталкивается с нехваткой финансирования.

Также по данным социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» – три четверти киевлян сидят без света более 4 часов в сутки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.