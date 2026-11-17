Президент Владимир Зеленский во время заседания группы «Рамштайн» в Брюсселе призвал партнеров передать Украине ракеты-перехватчики к системам ПВО Patriot и IRIS-T, а также заявил, что Силам обороны нужны еще 40 истребителей F-16.
Об этом украинский лидер сказал, выступая на заседании Контактной группы в формате «Рамштайн», 17 ноября, цитирует «Интерфакс-Украина».
«Я благодарен каждой стране, входящей в нашу коалицию Воздушных сил. Многое уже сделано. Искренне благодарю, но нам нужно сделать еще больше. В частности, нам нужно еще 40 истребителей F-16», – сказал Зеленский.
Также он отметил, что украинская сторона прилагает максимум усилий, чтобы как можно быстрее начать полеты на самолетах Gripen.
«Мы настойчиво работаем над тем, чтобы как можно скорее поднять самолеты Gripen в небе Украины. И мы работаем над тем, чтобы настал день, когда Украина также сможет летать на самолетах Rafale, и мы также благодарны за самолеты Mirage», – сказал президент.
Вместе с этим Зеленский подчеркнул, что истребители Mirage можно запустить в эксплуатацию прямо сейчас, и попросил страны-партнеры Украины принять решение относительно истребителей Mirage для украинской армии.
Отдельно украинский лидер обратился к США с просьбой не задерживать поставки ракет-перехватчиков к системам ПВО Patriot.
«Каждый успешный российский удар делает россию агрессивнее, требовательнее и менее готовой к компромиссам. Пожалуйста, продолжайте работать через все доступные каналы, особенно через программу PURL, чтобы у нас были регулярные, предсказуемые и достаточные поставки ракет-перехватчиков», – призвал Зеленский.
Президент предложил союзникам передать Украине имеющиеся ракеты-перехватчики для систем ПВО, а свои запасы восполнить позже – за счет заказов у США и других стран.
«Украине нужны ракеты-перехватчики для систем Patriot и IRIS-T из запасов, которые уже есть у вас сейчас. Взамен мы можем передать вам новые ракеты, которые Украина уже заказала, как только их изготовят. Это не пожертвование. Это обмен. Вы передаете нам ракеты, которые нужны сейчас, а взамен получаете более новые и лучшие ракеты», – сказал Зеленский.
Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина на заседании Контактной группы по обороне в формате «Рамштайн» сосредоточится на перехватчиках для ПВО и обеспечении украинской боевой авиации амуницией.
Тем временем Болгария сообщила, что не будет присоединяться к новому раунду европейского финансирования Украины и больше не будет поставлять ей оружие и боеприпасы из армейских запасов.
В то же время страны «Большой семерки» (G7) подтвердили намерение продолжать поставки Украине средств и систем противовоздушной обороны, ракет-перехватчиков и вооружения большой дальности.
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