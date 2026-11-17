Президент Владимир Зеленский во время заседания группы «Рамштайн» в Брюсселе призвал партнеров передать Украине ракеты-перехватчики к системам ПВО Patriot и IRIS-T, а также заявил, что Силам обороны нужны еще 40 истребителей F-16.

Об этом украинский лидер сказал, выступая на заседании Контактной группы в формате «Рамштайн», 17 ноября, цитирует «Интерфакс-Украина».

«Я благодарен каждой стране, входящей в нашу коалицию Воздушных сил. Многое уже сделано. Искренне благодарю, но нам нужно сделать еще больше. В частности, нам нужно еще 40 истребителей F-16», – сказал Зеленский.

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Также он отметил, что украинская сторона прилагает максимум усилий, чтобы как можно быстрее начать полеты на самолетах Gripen.

«Мы настойчиво работаем над тем, чтобы как можно скорее поднять самолеты Gripen в небе Украины. И мы работаем над тем, чтобы настал день, когда Украина также сможет летать на самолетах Rafale, и мы также благодарны за самолеты Mirage», – сказал президент.

Вместе с этим Зеленский подчеркнул, что истребители Mirage можно запустить в эксплуатацию прямо сейчас, и попросил страны-партнеры Украины принять решение относительно истребителей Mirage для украинской армии.

Отдельно украинский лидер обратился к США с просьбой не задерживать поставки ракет-перехватчиков к системам ПВО Patriot.

«Каждый успешный российский удар делает россию агрессивнее, требовательнее и менее готовой к компромиссам. Пожалуйста, продолжайте работать через все доступные каналы, особенно через программу PURL, чтобы у нас были регулярные, предсказуемые и достаточные поставки ракет-перехватчиков», – призвал Зеленский.

Президент предложил союзникам передать Украине имеющиеся ракеты-перехватчики для систем ПВО, а свои запасы восполнить позже – за счет заказов у США и других стран.

«Украине нужны ракеты-перехватчики для систем Patriot и IRIS-T из запасов, которые уже есть у вас сейчас. Взамен мы можем передать вам новые ракеты, которые Украина уже заказала, как только их изготовят. Это не пожертвование. Это обмен. Вы передаете нам ракеты, которые нужны сейчас, а взамен получаете более новые и лучшие ракеты», – сказал Зеленский.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина на заседании Контактной группы по обороне в формате «Рамштайн» сосредоточится на перехватчиках для ПВО и обеспечении украинской боевой авиации амуницией.

Тем временем Болгария сообщила, что не будет присоединяться к новому раунду европейского финансирования Украины и больше не будет поставлять ей оружие и боеприпасы из армейских запасов.

В то же время страны «Большой семерки» (G7) подтвердили намерение продолжать поставки Украине средств и систем противовоздушной обороны, ракет-перехватчиков и вооружения большой дальности.

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