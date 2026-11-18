В Молдове вблизи села Наславча Окницкого района обнаружили обломки российского беспилотника типа «Гербера-2». Дрон упал и взорвался в лесном массиве приблизительно в 50 метрах от границы с Украиной.

Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на полицию Молдовы.

5 ноября 2026, 15:59 «Гербера» и модифицированная «Гербера-2»: из каких стран россия взяла детали для БПЛА В дроне Гербера и усиленном БПЛА Гербера-2 большинство деталей – из США и Китая, которые россия продолжает импортировать в обход санкций. Подробнее – на инфографике «Слово и дело».

По данным правоохранителей, обломки обнаружили вечером 17 ноября в лесном массиве вблизи села, примерно в 50 метрах от границы с Украиной. Место находки оцепили, а для обследования территории привлегли специалистов взрывотехнического подразделения.

Специалисты взрывотехнического подразделения исследовали обломки летательного аппарата, найденные в лесу неподалеку от села Наславча, и установили, что они принадлежат беспилотнику «Гербера-2».

На месте происшествия обнаружили следы удара дрона о землю и взрыва вблизи дерева. Обломки аппарата разбросало в радиусе примерно 25 метров, а в десяти метрах от образовавшейся воронки специалисты нашли его двигатель.

В полиции отметили, что исследование обломков продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

По информации Министерства обороны Молдовы, 17 ноября на фоне массированных российских атак на Украину воздушное пространство страны нарушили семь беспилотников.

По предварительным данным ведомства, пять дронов упали вблизи населенных пунктов в разных районах страны. Еще один беспилотник, вероятно, упал в Окницком районе, а седьмой исчез с радаров вблизи Леовы.

Из-за появления беспилотников власти Молдовы в 16:27 временно закрыли воздушное пространство страны. Ограничения действовали чуть более получаса – в 17:03 центральный сектор воздушного пространства снова открыли.

Напомним, Молдова с 17 ноября временно приостановила работу шести контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной из соображений безопасности после того, как в небе над страной пролетели российские беспилотники.

Также 11 ноября во время массированной российской атаки на Украину две крылатые ракеты типа Бандероль (S8000) нарушили воздушное пространство Молдовы. Обе ракеты пролетели над территорией страны и вернулись в воздушное пространство Украины.

Кроме того, 7 ноября два объекта типа аэростата нарушили воздушное пространство Молдовы. Один из них пересек границу со стороны украинской Винницы.

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