Расследование, проведённое Украиной при содействии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), подтвердило, что российские военные применили слезоточивый газ против украинских бойцов, сбросив с беспилотника гранату с химическим веществом. Это первый случай, когда расследователям удалось напрямую связать использование такого оружия с российской армией.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на результаты расследования, обнародованные 17 ноября.

19 декабря 2025, 16:10 Рф осуществила более шести тысяч химических атак против ВСУ в 2025 году: когда больше всего В 2025 году россия 6540 раз применяла опасные химические вещества против ВСУ. Больше всего атак зафиксировано в апреле – 894 случая.

Как отмечает издание, ещё в 2024 году Организация по запрещению химического оружия подтвердила обнаружение газа CS, который используется для подавления беспорядков, в нескольких местах на территории Украины. Однако новое расследование впервые установило связь между применением этого вещества и российскими войсками.

В центре расследования оказался инцидент, произошедший в сентябре 2024 года, когда российские силы атаковали украинский военный пост в центральной части страны.

Следователи обнаружили видеозапись, опубликованную в пророссийском Telegram-канале. По их выводам, на кадрах зафиксировано, как российский беспилотник сбрасывает на позиции украинских военных гранату, наполненную слезоточивым газом.

Применение слезоточивого газа правоохранителями для поддержания общественного порядка разрешено Конвенцией о запрещении химического оружия. В то же время использование таких веществ в качестве средства ведения войны категорически запрещено. Россия является участницей этой конвенции.

Украина неоднократно заявляла, что российские войска систематически применяют слезоточивый газ, чтобы заставить украинских бойцов покидать укрытия, здания и окопы. После этого военные становятся уязвимыми для дальнейших атак.

По украинским данным, с начала полномасштабной войны зафиксировано около 14 тысяч случаев применения подобных химических веществ. Примерно в 3 тысячах случаев военнослужащие нуждались в медицинской помощи.

Для проведения расследования Украина обратилась за помощью к ОЗХО. Ранее организация подтверждала наличие запрещённых для применения в войне химических веществ на территории Украины, однако обычно не устанавливала, какая именно сторона их использовала.

Новый отчёт уже передали 193 государствам – участницам ОЗХО накануне ежегодного заседания организации, которое начнётся на следующей неделе.

Российские власти на момент публикации материала не прокомментировали результаты расследования. Ранее москва отрицала применение химического оружия и вместо этого обвиняла Украину в использовании запрещённых веществ.

Напомним, в течение 2025 года российские войска 6540 раз применяли опасные химические вещества против Вооружённых Сил Украины.

Ранее нидерландские разведслужбы собрали доказательства масштабного применения россией запрещённого химического оружия в войне против Украины.

А в июле прошлого года Британия объявила о новых санкциях против двух российских чиновников и одного учреждения за использование химического оружия в войне против Украины.

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