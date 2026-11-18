Кембриджский словарь выбрал словом 2026 года «human» («человек», «человеческий»). Такое решение связано со стремительным развитием искусственного интеллекта, который заставляет общество переосмысливать, что означает быть человеком и чем человеческая деятельность отличается от работы машин.
Об этом говорится на сайте Кембриджского словаря.
В Кембриджском словаре объяснили, что в эпоху чат-ботов с искусственным интеллектом значение и использование слова «human» приобрели особую актуальность. Словарь определяет его как «обладающий качествами, недостатками и чувствами, присущими людям, в отличие от богов, животных или машин».
По словам редактора Cambridge Dictionary Колина Макинтоша, развитие искусственного интеллекта меняет то, как люди говорят о собственной природе и отличиях от технологий.
«Опасения относительно того, что люди могут потерять, передавая процесс мышления искусственному интеллекту, заставили нас переосмыслить степень нашей зависимости от ИИ – от ведущих математиков до учителей маленьких детей», – отметил он.
Макинтош добавил, что все чаще используются такие словосочетания, как «human-made» («созданный человеком»). Они помогают отличать результаты человеческого труда от продуктов, созданных искусственным интеллектом.
Профессор Кембриджского университета Рэйчел Адамс, специализирующаяся на управлении искусственным интеллектом и правах человека, подчеркнула, что новые технологии возвращают общество к фундаментальным философским вопросам.
«Искусственный интеллект возвращает нас к вопросам, которые мы задаем себе тысячелетиями: кто мы и что означает быть человеком? Ответы на эти вопросы никогда не были окончательными или неизменными, но сам факт того, что мы их задаем, объединяет нас», – объяснила она.
В короткий список Cambridge Dictionary также вошли несколько терминов, связанных с технологиями.
В частности, среди претендентов были:
- Agent («агент») – система искусственного интеллекта, способная самостоятельно выполнять задачи, иногда без контроля человека.
- Analogues («аналоги») – понятие, связанное с нецифровыми видами деятельности.
- Wholesome («полезный», «благотворный») – слово, которым описывают что-то, что положительно влияет на физическое, моральное или эмоциональное состояние человека.
Помимо выбора слова года, Кембриджский словарь также представил ряд новых слов и выражений, которые были добавлены в него в 2026 году.
В частности, в словарь вошел термин «air jail» – метод дрессировки животных, особенно собак, который предусматривает поднятие их над землей на некоторое время в ответ на агрессивное или другое нежелательное поведение.
Еще одним новым термином стал «aura farming» – действия, направленные на демонстрацию личных качеств, которые вызывают восхищение у других людей и создают привлекательный и интересный образ.
Также в словарь добавили «looksmaxxing» – стремление сделать свою внешность максимально привлекательной. Этот термин приобрел популярность в социальных сетях, преимущественно среди молодых мужчин.
Напомним, ранее словарь Collins назвал словом 2026 года «mogging». Этот термин означает превосходить или затмевать кого-то своими качествами, внешностью или достижениями.
А в 2025 Кембриджский словарь назвал словом года «parasocial», которое описывает односторонний тип связи, возникающий между человеком и лицом, с которым он не знаком. В современном мире это касается не только знаменитостей и блогеров, но и искусственного интеллекта.
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