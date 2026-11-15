В рф после атаки дронов повреждены подстанции и мост, сообщают о пожаре на заводе

В ночь на 15 ноября беспилотники атаковали несколько регионов россии. В Таганроге повреждены две электроподстанции и автомобильный мост, а в Нижнекамске сообщают о пожаре на нефтехимическом заводе.

Об этом сообщают Telegram-каналы и российские власти.

13 ноября 2026, 01:59 В россии горит один из крупнейших НПЗ «Лукойла» после атаки беспилотников В Волгограде после атаки беспилотников вспыхнул один из крупнейших НПЗ россии – завод Лукойл-Волгограднефтепереработка. На предприятии несколько очагов пожара.

В Нижнекамске в Татарстане ночью прогремели взрывы. По предварительной информации, под удар попал нефтехимический завод «Нижнекамскнефтехим», входящий в холдинг «СИБУР». На территории предприятия, предположительно, возник масштабный пожар.

Глава города Радмир Беляев подтвердил повреждение объектов промышленной зоны, однако не уточнил, какие именно предприятия пострадали.

«Нижнекамскнефтехим» является одним из крупнейших нефтехимических комплексов Европы. Предприятие специализируется на производстве синтетических каучуков, пластиков и этилена.

В Таганроге Ростовской области в результате атаки повреждены две электроподстанции. По словам губернатора Юрия Слюсаря, одна из них обеспечивает электроэнергией железную дорогу. Из-за повреждения линий электропередачи между станциями Таганрог-Пассажирский и Михайловка движение поездов временно остановили.

На второй подстанции, расположенной в квартале Шубин, возник пожар. По результатам OSINT-анализа Telegram-канала ASTRA, одной из предполагаемых целей атаки также была подстанция 220 кВ «Таганрог-10».

Кроме того, повреждено дорожное полотно моста через железнодорожные пути на трассе Р-280 в Неклиновском районе. Движение по этому участку перекрыли. Также повреждены четыре автомобиля.

По утверждению Слюсаря, в течение ночи в Таганроге, Ростове-на-Дону и еще семи районах области якобы сбили около 50 беспилотников.

Также поступали сообщения об атаке на 929-й Государственный летно-испытательный центр Минобороны рф имени Чкалова в Ахтубинске Астраханской области. По предварительным данным, на территории военного объекта возник пожар. Официального подтверждения поражения центра нет.

В то же время мэр Ахтубинска Александр Сиваков заявил, что после ночной атаки повреждений городской инфраструктуры не зафиксировали.

Напомним, 13 ноября после атаки беспилотников в российском Волгограде вспыхнул пожар на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов компании «Лукойл».

12 ноября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в течение двух недель Силы обороны поразили пять крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.