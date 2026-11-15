Генштаб подтвердил удары по трем предприятиям в Татарстане и Брянской области

Силы обороны Украины в ночь на 15 ноября поразили три предприятия российского военно-промышленного комплекса. Под удар попали два завода в Татарстане и предприятие авиапромышленности в Брянской области.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
В Нижнекамске в Татарстане украинские военные поразили нефтехимическое предприятие «Нижнекамскнефтехим», входящее в холдинг «Сибур». На территории завода прогремели взрывы и возник пожар.
Предприятие является одним из крупнейших нефтехимических комплексов Европы. Оно производит синтетические каучуки и пластики, которые, в частности, используются для изготовления шин, уплотнителей, шлангов и других компонентов военной техники.
Также в Нижнекамске поражен нефтеперерабатывающий завод «ТАИФ-НК». По данным Генштаба, под удар попала единственная установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-7. На предприятии зафиксировали пожар.
Завод перерабатывает нефть и газовый конденсат, а его продукция используется для производства топлива и нефтехимического сырья, в частности для военных нужд.
Кроме того, Силы обороны поразили предприятие «Монолит» в городе Трубчевск Брянской области. По информации Генштаба, оно специализируется на производстве летательных аппаратов, в частности вертолетов, изготовлении запчастей и компонентов, а также металлообработке.
Масштабы повреждений и нанесенного ущерба уточняются.
В Генштабе подчеркнули, что удары по объектам российского ВПК направлены на ослабление военно-экономического потенциала противника.
Напомним, ранее сообщалось об атаке беспилотников на несколько регионов россии, в частности о пожаре на нефтехимическом предприятии в Нижнекамске.
Кроме того, 12 ноября Генштаб сообщил о поражении пяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россии в течение двух недель.
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