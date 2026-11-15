Более 2300 дронов и 1590 авиабомб: Зеленский рассказал об атаках рф в течение недели

В течение недели российские войска применили против Украины более 2300 ударных беспилотников, 1590 управляемых авиабомб и 15 ракет различных типов. Во время последней атаки под ударом оказались энергетическая и железнодорожная инфраструктура, а также объекты в Донецкой и Киевской областях. Известно о 16 пострадавших.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, ночью и утром россияне атаковали энергетические объекты в Запорожье, Сумской, Одесской, Житомирской и Кировоградской областях. Также оккупанты нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре в Днепропетровской, Харьковской областях и Запорожье.

Зеленский подчеркнул, что российские войска целенаправленно атакуют подстанции ударными беспилотниками типа «Шахед».

Президент также заявил, что часть российских ударов достигает целей из-за ограничений скорости работы терминалов Starshield вдоль линии фронта и на временно оккупированных территориях. По его словам, украинские дроны-перехватчики теряют связь с операторами на скорости 161 км/ч, или 100 миль/ч. Из-за этого они не могут догнать российские реактивные «Шахеды».

«Рассчитываем, что эти ограничения будут сняты. От этого направления напрямую зависит защита жизней и украинской энергетики перед зимой», – отметил Зеленский.

Он добавил, что поручил командам Министерства иностранных дел, Министерства обороны и Офиса президента максимально тесно работать с американской стороной и компанией SpaceX.

«Важно быть на правильной стороне истории. Нужно помогать Украине. Спасибо всем, кто поддерживает нашу защиту», – подытожил президент.

Напомним, в ночь на 15 ноября российские войска атаковали Украину 132 беспилотниками различных типов, в частности 78 реактивными. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 106 вражеских целей.

В частности, российские войска атаковали Черноморск Одесской области. В результате удара травмированы шесть человек, повреждены энергетическая инфраструктура и здания.

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