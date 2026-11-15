Свитолина впервые за семь лет вышла в финал WTA Finals, где сыграет против россиянки

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила представительницу Чехии Линду Носкову и впервые за семь лет вышла в финал Итогового турнира WTA Finals.

Об этом сообщает Женская теннисная ассоциация (WTA).

26 сентября 2026, 17:07 Украина впервые в истории сыграет в финале самого престижного командного турнира женского тенниса Решающее очко Украине принесла Элина Свитолина, которая встречалась с 20-й ракеткой мира Жасмин Паолини.

В полуфинальном матче, который состоялся 14 ноября в американском Индиан-Уэллсе, Свитолина обыграла Носкову в двух сетах – 6:2, 6:1. Для победы украинке понадобилось 65 минут.

В первом сете теннисистки обменялись брейками, после чего Свитолина выиграла четыре гейма подряд. Во второй партии украинка повела 5:0 и завершила матч со счетом 6:1.

Носкова допустила 11 двойных ошибок, тогда как Свитолина – только две. Украинка также выполнила 20 ударов навылет против 12 у соперницы.

Для Свитолиной это третий финал Итогового турнира WTA в карьере. В 2018 году она завоевала титул, а в 2019-м стала финалисткой соревнований.

В решающем матче 15 ноября украинка встретится с россиянкой Миррой Андреевой, выступающей в нейтральном статусе. В своем полуфинале Андреева победила американку Джессику Пегулу со счетом 6:3, 6:4.

Теннисистки уже встречались на групповом этапе нынешнего турнира. Тогда Свитолина уступила Андреевой со счетом 4:6, 0:6.

Напомним, 26 сентября женская сборная Украины по теннису впервые в истории вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг. Решающую победу команде принесла Элина Свитолина, обыгравшая итальянку Жасмин Паолини со счетом 6:2, 6:2.

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