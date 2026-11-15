Полицейские «Фантомы» выедут на самые аварийные дороги еще двух областей

С 16 ноября на дорогах Львовской и Одесской областей будут работать полицейские автомобили «Фантом». Прежде всего их будут направлять на участки, где чаще всего происходят ДТП.
Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Отмечается, что спецавтомобили «Фантом» будут патрулировать дороги Львовской и Одесской областей. Прежде всего будут проверять самые аварийные участки автодорог в этих регионах.
В патрульной полиции напомнили, что «Фантомы» это специальные полицейские авто, которые внешне не отличаются от обычных машин. Они оборудованы системами автоматической фиксации скорости и могут измерять ее как во время движения, так и во время стоянки.
Камеры фиксируют нарушения без остановки автомобиля и контролируют транспорт в обоих направлениях – встречном и попутном.
Кроме того, экипажи «Фантомов» могут реагировать на другие опасные нарушения ПДД: проезд на красный свет, пересечение двойной сплошной линии и выезд на встречную полосу. В таких случаях полицейские имеют право остановить водителя и привлечь его к административной ответственности.
Напомним, впервые спецавто полиции выехали на дороги Украины в 2022 году, впрочем, с началом полномасштабного вторжения они исчезли с автодорог. В сентябре 2026 года стало известно о возвращении таких патрулей в Киеве и Киевской области.
Отмечалось, что всего за шесть дней «Фантомы» автоматически зафиксировали 7012 нарушений скоростного режима, а в патрульной полиции анонсировали расширение патрулей на другие регионы.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»