Полицейские «Фантомы» выедут на самые аварийные дороги еще двух областей

С 16 ноября на дорогах Львовской и Одесской областей будут работать полицейские автомобили «Фантом». Прежде всего их будут направлять на участки, где чаще всего происходят ДТП.

Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

4 сентября 2026, 16:41 Больше штрафов без остановки авто: «Фантомы» возвращаются на дороги После более чем четырех лет перерыва на украинские дороги возвращаются «фантомы». Как они будут выписывать штрафы водителям – на инфографике «Слово и дело».

Отмечается, что спецавтомобили «Фантом» будут патрулировать дороги Львовской и Одесской областей. Прежде всего будут проверять самые аварийные участки автодорог в этих регионах.

В патрульной полиции напомнили, что «Фантомы» это специальные полицейские авто, которые внешне не отличаются от обычных машин. Они оборудованы системами автоматической фиксации скорости и могут измерять ее как во время движения, так и во время стоянки.

Камеры фиксируют нарушения без остановки автомобиля и контролируют транспорт в обоих направлениях – встречном и попутном.

Кроме того, экипажи «Фантомов» могут реагировать на другие опасные нарушения ПДД: проезд на красный свет, пересечение двойной сплошной линии и выезд на встречную полосу. В таких случаях полицейские имеют право остановить водителя и привлечь его к административной ответственности.

Напомним, впервые спецавто полиции выехали на дороги Украины в 2022 году, впрочем, с началом полномасштабного вторжения они исчезли с автодорог. В сентябре 2026 года стало известно о возвращении таких патрулей в Киеве и Киевской области.

Отмечалось, что всего за шесть дней «Фантомы» автоматически зафиксировали 7012 нарушений скоростного режима, а в патрульной полиции анонсировали расширение патрулей на другие регионы.

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