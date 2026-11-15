Байден назвал Зеленского упрямым, а путина сравнил с подростком

Бывший президент США Джо Байден в своих мемуарах рассказал об общении с Владимиром Зеленским и владимиром путиным, а также о просьбе команды Дональда Трампа разрешить переговоры с главой Кремля.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

25 ноября 2025, 12:56 Администрация Трампа планирует пересмотреть статус 200 тысяч беженцев, принятых при президентстве Байдена – AP Администрация Дональда Трампа планирует полный пересмотр почти 200 тыс. беженцев, принятых в США при Байдене, с возможными повторными собеседованиями и приостановкой грин-карт.

В книге «Пообещай мне, Америка», которая должна выйти 17 ноября, Байден отметил, что актерский опыт Зеленского «оказался очень хорошей тренировкой» для него.

В то же время экс-президент США признался, что Зеленский «мог быть капризным и упрямым в наших частных разговорах и не таким благодарным, как я ожидал».

Описывая путина, Байден вспомнил его капризный тон и отметил, что тот «любил сутулиться во время встреч, изображая безразличие, словно подросток».

Кроме того, Байден рассказал, что представители команды Трампа просили его подписать письмо, которое позволило бы им вести прямые переговоры с путиным до вступления нового президента в должность.

Однако он отказался, «не желая предоставлять им карт-бланш на то, что, как я ожидал, стало бы своего рода капитуляцией за счет Украины».

Напомним, 9 ноября Дональд Трамп вновь раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за предоставление Украине военной и финансовой помощи. По утверждению Трампа, администрация Байдена якобы передала Киеву помощь на 350 млрд долларов.

24 февраля Владимир Зеленский рассказывал, что в начале полномасштабного вторжения Джо Байден предупредил его об угрозе и предложил помощь с выездом из Украины. Зеленский ответил, что нуждается в оружии, а не в эвакуации.

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