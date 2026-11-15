Россияне ударили по Черноморску: повреждена энергетическая инфраструктура, есть пострадавшие

В ночь на 15 ноября российские войска атаковали Черноморск Одесской области. В результате удара пострадали шесть человек, повреждены энергетическая инфраструктура и здания.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

15 ноября 2026, 08:51 Ночная атака на Украину: россияне применили 132 дрона, есть попадания на десятках объектов В ночь на 15 ноября российские войска атаковали Украину 132 беспилотниками различных типов, в том числе 78 реактивными.

Значительные разрушения получило четырехэтажное административное здание. Также загорелись два припаркованных автомобиля.

Взрывной волной и обломками повреждены газовая труба, фасады и окна соседних жилых домов.

В одной из квартир оказался заблокирован травмированный мужчина. Спасатели открыли дверь, оказали ему домедицинскую помощь и передали медикам.

На месте происшествия психологи ГСЧС оказывали помощь жителям, чьи дома пострадали в результате атаки.

Напомним, в ночь на 15 ноября российские войска атаковали Украину 132 беспилотниками различных типов, в том числе 78 реактивными. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 106 вражеских целей.

Ранее, 11 ноября, российские войска атаковали рынок в центре Черноморска. По уточненным данным местных властей, погибли четыре человека. Также были повреждены торговые павильоны, жилые дома и автомобили.

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